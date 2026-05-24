iPhone 20'nin Gerçekten Şaşırtacak Tasarımı Ortaya Çıktı! Ekran Altı Kamera ve Dahası

Apple henüz iPhone 18 serisini tanıtmamışken önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunulacak iPhone 20 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Son gelişmeler markanın yeni seride önemli bir tasarım değişikliğine gideceğini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 20 Tasarımı Nasıl Olacak?

FrontPageTech isimli YouTube kanalı kısa bir süre önce iPhone 20'nin potansiyel tasarımını paylaştı. Buna göre yeni modelde bazı tasarımsal yenilikler söz konusu olacak. Videoya baktığımızda iPhone 20'nin neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip olacağını görebiliyoruz. Bununla birlikte ekranın da kavisli bir yapıda olması bekleniyor. Hatta Apple'ın bu konuda Samsung'la görüşme içerisinde olduğu söyleniyor.

Buradaki bir diğer önemli değişiklik ön kamera ve Face ID tarafında olacak. Eğer bu iddia gerçekse yeni modelde selfie kamerası ve Face ID ekranın altına yerleştirilecek. Bu da doğal olarak yıllardır devam eden Dinamik Ada tasarımına veda edeceğimiz anlamına geliyor. Ek olarak akıllı telefonun yanında fiziksel bir buton bulunmayacak. Bunun yerine cihazda iPhone 7’nin ana ekran tuşunda kullanılan dokunsal geri bildirimli kontrol sistemine benzer bir teknolojinin yer alacağını belirtelim.

Videoda dikkatimizi çeken bir diğer detay arka panel tasarımı oldu. Hatırlanacağı üzere mevcut iPhone 17’de dikey çift kamera kurulumu bulunuyor. Ancak videoda iPhone 20’nin çift kameralı iPhone Air’e benzeyen bir görünümle geleceğini görüyoruz. Tabii tüm bunların bir iddia olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını hatırlatalım.

iPhone 20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple’ın iPhone 20’yi 2027’nin eylül ayında vitrine çıkaracağı söyleniyor. Tabii normal şartlarda bu telefonun isminin iPhone 19 olması bekleniyordu. Fakat ilk iPhone’un 20. yılıyla bağlantılı olarak markanın önümüzdeki yılki seride iPhone 19 ismini atlayarak iPhone 20’yi piyasaya sürmesi söyleniyor. Hatırlanacağı üzere şirket 2017’de de iPhone 9 atlayarak doğrudan iPhone X'i tanıtmıştı.

iPhone 20 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Eğer iddialar gerçeği yansıtıyorsa ve akıllı telefonun tasarımında böylesine büyük çaplı yenilikler yapılacaksa iPhone 20 selefinden daha pahalı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Burada ufak bir örnek verirsek iPhone 17 halihazırda Apple'ın web sitesinde 84.999 TL'den satışta. iPhone 20 ise 90 ila 100.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

iPhone 20 ile ilgili ortaya çıkan son sızıntı beni fazlasıyla şaşırttı. Zira Apple’ın en az birkaç nesil daha ekran altı kamera teknolojisine geçiş yapmasını beklemiyordum. Daha önceki sızıntılar markanın kamera kalitesini düşürmeden sensörleri ekranın altına taşımanın bir yolunu bulmaya çalıştığı yönündeydi. Öte yandan arka panel tasarımı bana mantıklı geldi. Zaten marka benzer bir tasarımı iPhone Air’da kullanıyor.