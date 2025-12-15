Yıllarca Konuşuldu: iPhone 20, O Özellik ile Beraber Geliyor!

Yıllardır süregelen iPhone serisi iddiaları ve tasarım söylentileri teknoloji gündeminin değişmez bir parçası olmuştur. Özellikle son dönemde bu söylentilerin en popüleri ise şüphesiz ki çerçevesiz ekrana sahip olan bir iPhone tasarımı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2027 yılında iPhone serisinin 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken kullanıcıları heyecanlandıracak radikal bir tasarım değişikliği üzerinde çalışıyor. Raporlara göre şirket, iPhone 20 modeli ile birlikte kullanıcılara yıllardır beklenen çerçevesiz ekran deneyimi sunmak için kolları sıvadı. İşte detaylar!

iPhone 20 Modeli Çerçevesiz Ekrana Sahip Olacak

Seneler boyunca teknoloji gündeminde konuşulan "çentiksiz ve çerçevesiz iPhone" hayali, 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen özel iPhone serisi ile gerçek olabilir. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre bu devrimsel tasarımın arkasında dört taraftan kavisli özel bir OLED panel teknolojisi yatıyor.

Paylaşılan son raporlar Apple'ın bu fütüristik ekranı hayata geçirebilmek için hem Samsung Display hem de LG Display ile temas halinde olduğunu gösteriyor. Öte yandan LG Display'in bu süreçte üretim ekipmanlarını sipariş ederek bir adım öne geçtiği, Samsung Display'in ise şu sıralar konuya biraz daha temkinli yaklaştığı belirtiliyor.

Üretilmesi planlanan bu yeni panelin en çarpıcı özelliği, ekranın dört kenarında da kavise sahip olarak çerçeve görünümünü tamamen ortadan kaldıracak olması. Hatırlayacağınız üzere 2014 yılında Samsung, Galaxy Note Edge modeliyle benzer bir teknolojiyi tek bir kenarda denemiş ve bildirimleri yan panele taşımıştı.

İddialara göre Apple bu teknolojiyi Samsung'dan farklı olarak bildirimlerden ziyade cihazın ön yüzündeki sınırları tamamen yok etmek ve sonsuz ekran hissiyatı yaratmak için kullanacak. Bu ideal tasarıma ulaşmak mühendislik açısından oldukça zorlu bir süreç gerektirse de analistler Apple'ın gerekli hazırlıkları 2027 yılına kadar tamamlayabileceğini ifade ediyor.

Dinamik Ada da Yok Edilecek

Söylentilere göre Apple, kusursuz bir çerçevesiz ekran deneyimi sunmak için Dinamik Ada bölümünü de telefonların ekranlarından kademeli olarak kaldırmayı hedefliyor. Şirket bu kapsamda gelecek yıl tanıtılacak iPhone 18 serisinde Face ID sensörünü ekran altına gizleyecek ve Dinamik Ada'yı büyük ölçüde küçültecek.

Bu hamlenin ardından Apple'ın iPhone 20 modelleriyle birlikte ön kamera sistemini de ekran altına taşıyacağı ve böylelikle tamamen çentiksiz bir ekran tasarlayacağı belirtiliyor. Ayrıca firmanın ön kamera ve Face ID sensörlerinin ekran altında bile başarılı sonuçlar vermesi için neme ve oksijene karşı dayanıklı olan ultra ince film kapsülleme (TFE) teknolojisine sahip paneller geliştirmeye çalıştığı söyleniyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra şirketin 20. yıl dönümüne özel olarak olarak 2027 yılında iPhone 19 serisini atlayıp doğrudan iPhone 20 numaralandırmasına geçiş yapacağını da belirtelim. Lansman tarihi yaklaştıkça yeni modeller hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!