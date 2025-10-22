iPhone 20 Serisi Telefonlara Olan Bakış Açınızı Değiştirecek!

Apple, akıllı telefon dünyasının en önemli modellerinden iPhone'un 20. yaşını kutlayacağı 2027 yılı için şimdiden devrim niteliğinde planlar yapıyor. Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre devi bu özel yıldönümünde akıllı telefonlarının tasarımını baştan aşağı değiştirirken aynı zamanda isimsel bir değişikliğe de gidecek. Detaylar haberde.

iPhone 19 Yerine iPhone 20 Geliyor

Apple'ın uzun bir süredir akıllı telefon serisi için sürdürdüğü isimlendirme stratejisine göre, 2027 yılında piyasaya sürülecek serinin iPhone 19 olarak adlandırılması bekleniyordu. Ancak şirket iPhone'un 20. yıl dönümünde tanıtacağı telefonları için iPhone 20 ismini kullanacak.

Hatırlarsanız firma benzer bir kararı 2017 yılında düzenlenen 10. yıldönümü lansmanında almıştı. O dönem iPhone 9 serisi atlatıp direkt olarak iPhone X serisine geçiş yapılmıştı. Buna ek olarak Apple'ın 20.yıl dönümü için sadece isim değişikliğine gitmeyeceği aynı zamanda tasarım tarafında da sürpriz yeniliklere imza atacağı söyleniyor.

iPhone 20 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

iPhone 20 serisinin Apple'ın tasarım dilinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Daha önceki raporlarda yer alan bilgilere göre yeni cihazlar kavisli çizgilerle birleşen tamamen çerçevesiz bir ekran paneline sahip olacak. Bu yenilikçi tasarım sayesinde telefonlar önden bakıldığında adeta tek bir cam parçası gibi görünecek ve serinin ikonik görünümünü kökten değiştirecek.

Bunun yanı sıra Apple, yeni serisi ile birlikte lansman stratejisinde de önemli bir değişikliğe gidecek. İddialara göre 2027 yılının ilk yarısında standart iPhone 20 ve bütçe dostu iPhone 18e modelleri tanıtılacak. Şirket, geleneksel sonbahar lansmanında ise iPhone 20 Pro, Air ve ikinci nesil katlanabilir iPhone modellerini piyasaya sürecek.

