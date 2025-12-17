Aşırı İnce iPhone Air 2'nin Fiyatı Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

Apple'ın en ince telefonları arasına katılmaya hazırlanan iPhone Air 2 ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone Air 2'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, önceki modelden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kamera tarafında da önemli bir değişikliğin altına imza atılacak.

iPhone Air 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) önceki modelden daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Telefonun 899 dolar (38.409 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. iPhone Air için ABD'de 999 dolar (42.681 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

iPhone Air 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 18 MP

18 MP Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

İddiaya göre iPhone Air 2 gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak. iPhone Air'de Apple A19 Pro işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Yeni telefonda ayrıca 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Modülün üzerinde ayrıca bir adet LED flaş konumlanacak. iPhone Air'de yalnızca 48 megapiksel arka kamera tercih edilmişti.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın en ince telefonlarından biri olmaya hazırlanan iPhone Air 2'nin 2027 yılının ilkbaharında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim. Yalnızca 5,6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında olan iPhone Air, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.