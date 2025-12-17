24 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Realme'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli 16 Pro+ ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenen Realme 16 Pro+'ın bu kez tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre telefon yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 16 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP üçüncü kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP üçüncü kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Batarya: 6.850 mAh

6.850 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme 16 Pro+ gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da MediaTek Dimensity 6400 Max tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 6.850 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme'nin bütçe dostu Android telefonu 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeenklerini göreceğiz. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük sunacak.

Realme 16 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 14 Pro+ için 29.999 rupi (14.190 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 15 Pro+'ın ise 32 bin rupi (15.137 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Pro+'ın 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Realme 16 Pro da tanıtılacak. Tanıtımla beraber yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Realme 15 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.