Ultra İnce iPhone Air, Performans Testinde!

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlediği “Awe Dropping” etkinliğinde iPhone 17 serisinin yanı sıra birçok yeni ürününü sahneye çıkardı. Bu ürünler arasında en çok öne çıkanlardan biri ise şüphesiz inceliğiyle dikkatleri üzerine çeken iPhone Air modeli oldu.

Tasarımıyla beğeni toplayan model, aynı zamanda performansıyla da büyük bir merak konusu haline geldi. Zira ince form faktörü nedeniyle yüksek performans sunamayacağı yönünde bazı soru işaretleri vardı. Neyse ki iPhone Air, performans testlerinde ortaya çıktı. Peki beklentileri karşılayabildi mi? İşte detaylar...

iPhone Air, AnTuTu Performans Testinde

iPhone Air’in kalbinde yer alan Apple A19 Pro işlemcisi performans testlerinde boy gösterdi. Testlerden 2 milyonun biraz üzerinde skor elde eden yonga seti, geçtiğimiz yılın iPhone modellerinde kullanılan A18 Pro’ya göre yalnızca küçük bir fark yaratabildi. Rakamlar yeni yonga setinin daha güçlü olduğunu ortaya koysa da beklenen sıçramayı getirmediği de bir gerçek.

En dikkat çekici artış bellek performansında yaşandı. Yeni modellerde RAM kapasitesinin 12 GB’a çıkmasıyla bellek skoru yaklaşık yüzde 50 yükseldi. Bu da çoklu görev ve arka planda daha akıcı bir deneyim sundu.

AnTuTu skorları şu şekilde:

Kategori Skor CPU 689.710 GPU 622.288 MEM 362.712 UX (120Hz) 358.842 Toplam 2.033.552

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone Air performansını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.