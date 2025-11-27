78 Bin TL'ye Satılan iPhone 17, Parçalarına Ayrıldı!
Apple'ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisinin standart modeli parçalarına ayrıldı. Akıllı telefonun iç bileşeneleri görüntülendi.
⚡ Önemli Bilgiler
- iPhone 17 parçalarına ayrıldı.
- Akıllı telefonun iç bileşenleri görüntülendi.
Apple’ın eylül ayında satışa sunduğu iPhone 17 serisi, hem tasarımı hem de performansıyla büyük ilgi topladı. Hatta serinin piyasaya sürülmesiyle birlikte şirketin hisse değerleri yükselirken, kullanıcıların ilk yorumları da genelde olumlu oldu. Bununla birlikte yüksek fiyat etiketi de özellikle Türkiye’de fazla konuşuldu.
Vergilerle birlikte serinin bazı modelleri ülkemizde en pahalı telefonlar arasına girmiş durumda. Tabii fiyatlar bu kadar yüksek olunca cihazların iç bileşenleri de merak edilmiyor değil. Bu merak ise kısa süre önce giderildi. Öyle ki iPhone 17 parçalarına ayrıldı.
iPhone 17 Parçalarına Ayrıldı
Yaklaşık 10 milyon aboneye sahip ve akıllı telefonlara yaptığı dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverything kanalı, iPhone 17’nin iç tasarımını ortaya koyan detaylı bir söküm videosu yayınladı. Videoda önce cihazın alt tarafındaki iki küçük vida sökülüyor. Ardından arka cam hafifçe ısıtıldığında kapak kolayca açılıyor ve telefon kitap gibi aralandıktan sonra iç bileşenler net bir şekilde görülebiliyor.
iPhone 17 Özellikleri
- Renkler: Siyah, Beyaz, Buz Mavisi, Adaçayı, Lavanta
- Tasarım: Alüminyum gövde
- Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön, renkli cam arka
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ağırlık: 177 g
- Kalınlık: 7,95 mm
- Ekran: 6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi
- Parlaklık: 3000 nit
- Yonga Seti: A19 (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU)
- RAM: 8 GB
- Arka Kameralar:
- 48 MP Geniş Açılı f/1.6
- 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2
- Yakınlaştırma: 2x optik, 10x dijital
- Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video
- Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9
- Batarya: 3629 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Bağlantı: USB-2 (480 MB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.