78 Bin TL'ye Satılan iPhone 17, Parçalarına Ayrıldı!

Apple’ın eylül ayında satışa sunduğu iPhone 17 serisi, hem tasarımı hem de performansıyla büyük ilgi topladı. Hatta serinin piyasaya sürülmesiyle birlikte şirketin hisse değerleri yükselirken, kullanıcıların ilk yorumları da genelde olumlu oldu. Bununla birlikte yüksek fiyat etiketi de özellikle Türkiye’de fazla konuşuldu.

Vergilerle birlikte serinin bazı modelleri ülkemizde en pahalı telefonlar arasına girmiş durumda. Tabii fiyatlar bu kadar yüksek olunca cihazların iç bileşenleri de merak edilmiyor değil. Bu merak ise kısa süre önce giderildi. Öyle ki iPhone 17 parçalarına ayrıldı.

iPhone 17 Parçalarına Ayrıldı

Yaklaşık 10 milyon aboneye sahip ve akıllı telefonlara yaptığı dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverything kanalı, iPhone 17’nin iç tasarımını ortaya koyan detaylı bir söküm videosu yayınladı. Videoda önce cihazın alt tarafındaki iki küçük vida sökülüyor. Ardından arka cam hafifçe ısıtıldığında kapak kolayca açılıyor ve telefon kitap gibi aralandıktan sonra iç bileşenler net bir şekilde görülebiliyor.

iPhone 17 Özellikleri​

Renkler: Siyah, Beyaz, Buz Mavisi, Adaçayı, Lavanta

Siyah, Beyaz, Buz Mavisi, Adaçayı, Lavanta Tasarım: Alüminyum gövde

Ön / Arka Kapak: Ceramic Shield 2 ön, renkli cam arka

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ağırlık: 177 g

Kalınlık: 7,95 mm

Ekran: 6.3 inç OLED ProMotion, 120 Hz, Her Zaman Açık, 2622×1206 çözünürlük, 460 ppi

Parlaklık: 3000 nit

Yonga Seti: A19 (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU)

RAM: 8 GB

Arka Kameralar: 48 MP Geniş Açılı f/1.6 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2

Yakınlaştırma: 2x optik, 10x dijital

Video: 4K Dolby Vision, Uzamsal Video

Ön Kamera: 18 MP Center Stage f/1.9

Batarya: 3629 mAh

Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bağlantı: USB-2 (480 MB/sn), 25W MagSafe, 25W Qi2 kablosuz şarj

