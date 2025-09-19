iPhone Air ve iPhone 17 Serisi Hepsiburada’da Satışa Çıktı

Apple tutkunlarının merakla beklediği gün geldi çattı. Şirketin 9 Eylül'de tanıttığı iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, bugün yani 19 eylül 2025 itibariyle Hepsiburada üzerinden çeşitli fırsatlarla satışa sunuldu.

iPhone 17 Serisi Hepsiburada’da Satışa Çıktı

Yeni iPhone Air ve iPhone 17 serisi, Hepsiburada üzerinden satışa çıktı. Ön sipariş veren kullanıcılar hızlı teslimat ile bugün telefonlarına kavuşurken, platformun kullanıcılara tek süprizi bununla sınırlı kalmadı. “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle eski telefonlarını kapılarında anında indirimle yenileme fırsatı da kullanıcılara sunuldu.

Böylece teknoloji meraklıları en yeni iPhone modellerine daha kolay ve avantajlı şekilde ulaşabiliyor. Merak edenler Hepsiburada üzerinden iPhone Air ya da iPhone 17 modellerine göz atabilir. Peki yeni iPhone 17'ler Türkiye'de ne kadar satılıyor?

iPhone 17 Serisi Türkiye Satış Fiyatı

Model 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 17 77.999 TL 89.999 TL – – iPhone Air 97.999 TL 109.999 TL 121.999 TL – iPhone 17 Pro 107.999 TL 119.999 TL 131.999 TL – iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 131.999 TL 143.999 TL 168.999 TL

Hepsiburada'da satılan iPhone 17'ler Türkiye'de 77.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Apple'ın en pahalı modeli olan iPhone 17 Pro Max ise 2 TB'lık versiyonu ile tavan fiyatı oluşturuyor ve fiyatı 168.999 TL'ye kadar çıkabiiyor.

Hepsiburada'nın telefon yenileme kampanyası ise tam da bu noktada devreye giriyor. Kullanıcılar dilerseler kapıda bu hizmeti alarak eski telefonlarını verip yeni iPhone Air ya da iPhone 17 modellerinden birine indirimle sahip olabiliyor.

Yeni seri, Apple’ın bugüne kadarki en güçlü cihazlarını içeriyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max, gelişmiş A19 çipiyle performans çıtasını yükseltirken; iPhone Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince model olarak dikkat çekiyor. Standart iPhone 17 ise 5 farklı renk seçeneğiyle öne çıkıyor.