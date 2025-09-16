Apple Music'ten Bomba Özellik! Büyük Kolaylık Sunacak

Apple, dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan müzik dinleme uygulamasına en çok beklenen özelliklerden birini getirdi. Yeni özellik, başka bir dijital müzik platformundan Apple Music'e geçişi kolaylaştıracak. Kullanıcılar diğer uygulamadaki çalma listesinde yer alan şarkıları tek tek aktarmakla uğraşmak zorunda kalmayacak.

Apple Music, Çalma Listesi Aktarma Özelliği Sunuyor

Apple Music artık diğer dijital müzik platformlarında yer alan çalma listelerinizi kolay bir şekilde aktarmanıza izin veriyor. Bu özellik sayesinde Apple Music'e geçen kişilerin çalma listesini bir kez daha oluşturmasına gerek kalmayacak. Önceki platformda yer alan çalma listesi doğrudan Apple Music'e aktarılabilecek.

Teknoloji devi, bu özelliği ilk olarak Mayıs ayında test etmeye başlamıştı. İlk başta Yeni Zelanda ve Avustralya ile sınırlı tutulan özellik, Ağustos ayında ise birkaç ülkede daha kullanıma açılmıştı. Apple tarafından yapılan yeni açıklamaya göre bu özellik, Rusya, Çin ve Myanmar hariç tüm dünyanın kullanımına açıldı.

Apple Music'e yeni gelen özelliği kullanmak için "Ayarlar > Uygulamalar > Müzik" yolunu takip edip diğer müzik hizmetlerinden aktarmayı seçebilirsiniz. Daha sonra bir müzik platformuna basıp hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Son aşamada ise hangi çalma listesini aktarmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Şirket diğer platformlarda yer alan içeriklerin platformda olup olmadığına bağlı olarak aktarılacağını belirtiyor. Şarkı, albüm ve çalma listelerini aktarırken sorun yaşamazsınız ama yalnızca bir platforma özel olarak yüklenmiş podcast gibi içerikler Apple Music'te olmayacaktır. Dolayısıyla onları aktarmanız da mümkün değil.

Şu anda Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, Amazon Music gibi müzik platformları ile uyumlu olarak çalışıyor. SongShift ile iş birliği yapılarak sunulan özellik eğer bir şarkıyı bulamazsa o şarkı incelenmek üzere işaretlenecek ve onun yerine seçilebilecek alternatifler gösterilecek. Çalma listesinin alındığı platformda ise hiçbir değişiklik olmayacak. Çalma listenize oradan da ulaşabileceksiniz.

Bu arada yalnızca kullanıcı tarafından oluşturulan çalma listelerinin aktarılabildiğini belirtelim. Yeni özellik, müzik platformu tarafından oluşturulan çalma listelerini aktarmayı sağlamıyor. Eğer o çalma listelerinde beğenerek dinlediğiniz bir şarkı keşfederseniz bunu Apple Music üzerinden manuel olarak eklemeniz gerekiyor.