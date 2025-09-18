iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max: Pil Ömrü Karşılaştırması!

Apple’ın iPhone 17 serisi, ön sipariş veren kullanıcılara teslim edilmeye başlanırken cihazların test sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Tom’s Guide, serideki tüm modelleri kapsayan ilk pil performans testini yayınladı.

iPhone 17 Pil Test Sonuçları: Batarya Performansı!

iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile 5G bağlantısıyla gerçekleştirilen kesintisiz internet gezintisinde ekran parlaklığı tüm cihazlarda 150 nit seviyesine ayarlandı. Elde edilen sonuçlar şu şekilde oldu;

iPhone Air: 12 saat 2 dakika

iPhone 17: 12 saat 47 dakika

iPhone 17 Pro: 15 saat 32 dakika

iPhone 17 Pro Max: 17 saat 54 dakika

Serinin en gelişmiş ve pahalı modeli iPhone 17 Pro Max, ultra ince tasarımı ile öne çıkan iPhone Air’den yüzde 48,5 (yaklaşık 1,5 kat) daha uzun dayanmayı başardı. Sonuçlar, Apple’ın kendi verileriyle de benzer. Apple, çevrimdışı video oynatma için Pro Max’in Air’e kıyasla yüzde 44,5 daha uzun pil ömrü sunduğunu belirtiyor.

Apple’ın çevrimdışı video oynatma için açıkladığı resmi süreler;

iPhone Air: 27 saate kadar

iPhone 17: 30 saate kadar

iPhone 17 Pro: 33 saate kadar

iPhone 17 Pro Max: 39 saate kadar

Elbette çoğu kullanıcı iPhone’unu tüm gün veya iki gün boyunca sadece web’de gezmek ya da video izlemek için aralıksız kullanmıyor. Dolayısıyla bu testler günlük kullanım senaryolarını birebir yansıtmasa da, beklentileri şekillendirmek açısından önemli bir fikir veriyor.