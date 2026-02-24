Apple'ı Şaşırtan Modifiye: Şeffaf ve SIM Kart Yuvalı iPhone Air

Apple’ın ultra ince iPhone Air modeli zaten dikkat çekici bir tasarıma sahip. Ancak bir mod yapımcısı telefonu tamamen farklı bir yöne taşıdı: arka kısmı şeffaf hale getirip olmayan bir şeyi ekledi: fiziksel SIM yuvası.

Bir Mühendis iPhone Air'e SIM Kart Yuvası Ekledi

iPhone 14 serisi ile ABD'de fiziksel SIM yuvalarına veda eden Apple ülkemizde halen fiziksel SIM'li iPhone'lar satıyor. iPhone Air ise satışa sunulduğu ülke fark etmeksizin eSIM ile geliyor. Çünkü o ince tasarımda fiziksel SIM yuvasına yer vermek büyük bir dezavantaja dönüşüyor.

Linzin Tech isimli YouTube kanalında yayınlanan 22 dakikalık videoda, standart iPhone Air’in nasıl şeffaf arka kapağa ve SIM kart yuvasına sahip bir telefona dönüştürüldüğü gösteriliyor. İlk olarak lazer ile boyayı dikkatlice temizleyerek altındaki kritik bileşenlere, özellikle MagSafe bobinine zarar vermeden işlem tamamlanıyor.

Kaplama çıkarıldığında şeffaf bir telefon ortaya çıktı. Asıl zorluk SIM tepsisini, tamamen eSIM’e dayalı bir telefona eklemek: SIM kart yuvası için cihazın alt çerçevesinde bir kesim yapıldı. Taptic Engine (titreşim motoru) çıkarıldı.

Yerine, daha küçük bir titreşim motoru takıldı. SIM okuyucu ise anakart üzerinde mikro lehimleme ile bağlandı ve telefon fiziksel SIM kart kullanarak başarılı bir şekilde sinyal aldı. Bu, özellikle ultra ince akıllı telefonların ne kadar sıkı paketlendiğini düşündüğünüzde ciddi bir donanım değişikliği anlamına geliyor.

Bu modifiye işlemi etkileyici olsa da, sonuçları da oldu. Lazer işlemi sırasında ısı pedlerinin çıkarılması, ısı dağılımını etkileyerek uzun süreli kullanımda daha hızlı throttling’e (işlemci performans düşüşüne) yol açtı.