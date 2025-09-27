iPhone Air Sınıfta Kaldı! Tüketiciler Pro Modelleri Kapışıyor

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi satışa sunulduktan sonra, kullanıcıların hangi modellere yöneldiğini ortaya koyan ilk araştırma sonuçları dikkat çekti. Rakamlar, beklentilerin aksine Air modelinin gölgede kaldığını gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone Air İlgi Görmedi! Kullanıcılar Hangi Modelleri Tercih Ediyor?

ABD merkezli Evercore tarafından yapılan ankette 4 bin tüketiciye iPhone 17 tercihleri soruldu. Katılımcıların yarısından fazlası yani yüzde 56’sı iPhone 17 Pro veya Pro Max almak istediğini belirtti. İnce yapısıyla öne çıkan iPhone Air ise yüzde 10’un altında kalan tercihlerle sınırlı bir ilgi gördü.

Analistlere göre Air modeline olan ilgisizliğin sebepleri arasında tek arka kameranın sunduğu sınırlı kullanım imkânı ve zayıf pil algısı bulunuyor. Apple’ın resmi verileri aslında tam tersini söylüyor. Şirket, Air modelinin iPhone 16 Plus ve 16 Pro’ya kıyasla daha uzun pil ömrü sunduğunu açıklamış durumda. Buna rağmen tüketicilerin büyük kısmı cihazı günlük kullanım için cazip bulmuyor.

Uzmanlar iPhone Air’in üretim adedinin düşük tutulacağını ve modelin Apple için daha ince tasarımlı telefonların zeminini hazırlayan bir test ürünü olduğunu vurguluyor. Küresel tablo henüz netleşmese de Apple’ın bu yıl 100 milyonun üzerinde iPhone satışı hedeflediği ifade ediliyor.

Araştırma sonuçları iPhone 17 serisinde tüketicilerin büyük çoğunlukla Pro modellere yöneldiğini ortaya koydu. iPhone Air ise yenilikçi tasarımına rağmen beklentilerin gerisinde kalarak sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...