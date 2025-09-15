iPhone Air ve iPhone 17 Pro Kutuları Paylaşıldı!

iPhone 17 serisine ilgi büyük! Ön siparişler tükendi, teslimatlar 5-6 haftaya sarktı. İşte kutu tasarımları ve T-Mobile’dan ilk gerçek fotoğraflar.

Mehmet Ali Ertunc
12 Eylül tarihinde ön sipariş süreci başlayan ve 19 Eylül'den itibaren kullanıcılara teslim edilecek olan iPhone 17 serisine yoğun bir ilgi var. Ülkemizde ve dünya genelinde iPhone 17 Air hariç tüm modellerin stokları tükenirken, teslimat tarihleri 5 - 6 haftaya yükselmiş durumda.

İşte iPhone 17 Kutu Tasarımları

T-Mobile Başkanı Jon Freier, Cuma günü piyasaya sürülecek olan iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 modellerinin kutularının gerçek fotoğraflarını paylaştı. Apple genellikle ürün çevre raporlarında iPhone kutularının görsellerine yer verir, ancak en son modeller için bunu yapmadı.

Bununla birlikte, Apple’ın iPhone Yükseltme Programı sayfası kutuların bazı görsellerini sunuyor ve bunları da sizlerle paylaşıyoruz.

Siz hangi taraftasınız: Apple kutularını saklayanlardan mı yoksa hiç düşünmeden atanlardan mı?

