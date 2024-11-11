Polisin El Koyduğu iPhone'lar Delil Karartıyor: Cihazlara Erişim Engelleniyor

Detroit polis departmanı, ellerinde bulunan iPhone’ların aniden yeniden başlatıldığını fark etti. Kanıt olarak el koyulan cihazlara erişimin zorlandığı belirtilirken bu olayın arkasında tam olarak neyin yattığı halen bilinmiyor.

Gelen belgelere göre iPhone'lar kısa süre içinde, hiçbir müdahale olmaksızın yeniden başlyıor. Yeniden başlatma işlemi, cihazları "İlk Kilit Açıldı" (AFU) durumundan çıkarıp "İlk Kilit Açılmadan Önce" (BFU) moduna geri döndürüyor. Bu durum polislerin cihazlardan dijital kanıt elde etmesini zorlaştırıyor.

AFU ve BFU modları, üçüncü parti araçlarla telefonun içerisine girmenin zorluk derecesini belirliyor. Cellebrite gibi araçlar genellikle AFU modunda daha kolay çalışırken, BFU modunda cihazlara girmek oldukça zorlaşıyor ve elde edilen veriler sınırlı kalıyor.

Telefonların Birbirine Sinyal Gönderme İhtimali Var

Yayımlanan belgeler, iOS 18.0 ile gelen iPhone’ların belirli koşullar altında birbirleriyle iletişime geçip yeniden başlatılmalarına neden olduğunu iddia ediyor. Polislere göre de AFU durumundaki cihazlar, diğer cihazlara sinyal göndererek onları da yeniden başlatma komutunu iletiyor olabilir.

Bir durumda, bir araştırmacının kişisel cihazının diğer telefonlardaki yeniden başlatmayı tetiklediği bile öne sürüldü. Bu konuda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, polisin bu yeni "özelliğin" adli tıp laboratuvarlarında dijital kanıtların korunmasını zorlaştırdığını savunuyor.

AFU Cihazlarının İzole Edilmesi İsteniyor

Detroit polisi, diğer araştırmacıları konuyla ilgili tedbirler almaları konusunda uyardı. Yine aynı belgede iOS 18 cihazlarının henüz maruz kalmamış AFU cihazlarının izole edilmesi gerektiği belirtiliyor. Polisler, mevcut envanterlerini gözden geçirip cihazlardan herhangi birinin AFU modunu kaybettiğini kontrol etmelerini isterken Apple kanadı konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Siz ne düşünüyorsunuz? iPhone telefonlara uzak yoldan müdahale ediliyor olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.