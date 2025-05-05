Apple, iPhone Kullanıcılarının 10 Yıllık Hasretine Son Verecek

Apple'ın ilk iPhone'u 2007'de tanıtmasının ardından neredeyse 18 yıl geçti. Bu süre içerisinde birkaç tanesi hariç çoğu inanılmaz satış rakamlarına ulaşmış 47 farklı iPhone modeli karşımıza çıktı. Şimdi ise şirket, bir yandan Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisi için hazırlıklarını tamamlarken, bir yandan da iPhone'un 20. yılına özel bir proje üzerinde çalışıyor.

Apple'ın 2027'de tanıtacağı 20. yıl özel modeli hakkında şimdilik çok az şey bilinirken, sızıntılar şirketin uzun süredir beklenen ekran altı kamera özelliğini bu modelde sunacağını gösteriyor. Buna göre ön kamera ile Face ID gibi bileşenler ekranın altına gizlenecek ve telefon "tamamen çerçevesiz" bir tasarıma sahip olacak. İşte detaylar!

Çerçevesiz iPhone, 2027'de Geliyor

Söz konusu inovasyon olduğunda daima rakiplerinin gerisinde olan Apple, özellikle tasarım alanında bunu daha da hissettiriyor. Android akıllı telefon üreticileri uzun zamandır daha ince çerçeveler ve ekran altı kamera teknolojileriyle kullanıcıların karşısına çıkarken, iPhone kullanıcıları Çentik ve Dinamik Ada gibi çözümlerle yetinmek zorunda kalıyor.

Neyse ki bu durum sonunda değişiyor. Ekran altı kamera teknolojisinin nihayet hazır olduğunu düşünen Apple, 2027'de tanıtacağı modelde iPhone'un 20. yılını tamamen çerçevesiz bir tasarımla kutlayacak. Telefonun ön yüzeyi yüzde 100'e yakın bir ekran gövde oranına sahip olacak.

Elbette ki Apple’ın bu teknolojiyi bir anda sunması beklenmiyor. 2026’da çıkacak iPhone 18 Pro serisinde Face ID ekran altına taşınırken, ön kameranın küçük bir delikle yer alacağı iddia ediliyor. 2027’de ise iPhone 19 Pro ile tüm bileşenler tamamen gizlenmiş olacak.

Hatırlatmakta yarar var ki ekran altı kamera teknolojisi yeni değil. Halihazırda birkaç yıldır çeşitli akıllı telefonlarda kullanılıyor. Ancak söz konusu teknoloji hala normal konumlandırılan kameraların gerisinde. Bu nedenle üreticiler, henüz amiral gemisi modellerde bunu yaygın olarak kullanmıyor. Yine de sadece 1-2 yıl içerisinde bunun değişmesi bekleniyor.