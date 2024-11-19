Apple'dan Eski iPhone Modellerine iCloud Şoku! Destek Vermeyi Kesiyor

Apple, eski iPhone, iPad ve iPod Touch modellerini kullananlar için önemli bir değişikliğe gidiyor. Görünen o ki eski model kullanıcıların artık yenilerine göz gezdirmesi gerekecek; çünkü bundan böyle iOS 8 veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazlarda iCloud yedekleme desteği son bulacak. Ayrıca, bu cihazlarda daha önce oluşturulan iCloud yedeklemeleri de silinecek.

Bu karar, 18 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra cihaz yedeklemesi yapmak isteyen kullanıcıların, iOS 9 veya daha yeni bir sürüm kullanması gerekecek.

Eski Cihazdan Devam Etmek İsteyenlere Alternatif Uygulamalar

Apple, bu değişikliğin uygulama veya veri kaybına neden olmayacağını belirtiyor. Kullanıcılar dilerse iTunes, macOS yerel yedeklemeleri ve Windows'un Apple cihazlarına özel geliştirilen uygulamasını kullanarak iCloud için ufak çaplı bir alternatif bulabilecekler.

Peki bu kararın arkasında ne var? Şirket, minimum yazılım gereksinimleriyle uyumluluğu artırmak istediğinin altını çizdi. Eski cihazlar artık düşük bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor ve güncelleme almayan cihazlar güvenlik açıkları sebebiyle kötü niyetli kimselerin odağı haline geliyor.

iOS 9 Güncellemesi Alabilen iPhone Modelleri Etkilenmeyecek.

iOS 8 ve daha önceki sürümleri kullanan cihaz sahipleri için bu değişiklik büyük bir dönüşüm olacak. Zira kullanıcıların artık telefonlarını yenileme vakti geldi. Ancak bazı eski model telefonlar bu güncellemeden etkilenmeyecek. iOS 9 ve iOS10'a kadar güncelleme alabilen iPhone modellerini listelemek gerekirse:

iPhone 6s ve 6s Plus

iPhone 6 ve 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

Bu cihazlar iOS 10 sürümüne kadar güncellenebildiğinden iCloud'u aktif olarak kullanmaya ve güncelleme almaya devam edebilecek. Güncelleme yapmak veya yapmamak birer seçenek. Ancak güncelleme yapmamayı seçen kullanıcılar yedeklemelerini iCloud'dan değil manuel yöntemlerle yapmak durumunda kalacak.