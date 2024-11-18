Apple Yeniden Apple Markalı Televizyon Çıkarmayı Düşünüyor

Teknoloji devi Apple, yıllar önce aklından geçirdiği televizyon projesini yeniden gün yüzüne çıkardı. Apple Vision Pro projesi halen gündemdeyken ve dahi bu proje ve televizyon projesinin birbirine oluşturduğu tezatlar ortadayken Apple'ın bu konuda somut bir adım atıp atmayacağı merak ediliyor. Ancak Apple şaşırtıcı bir hamleyle planın hayata geçmesini sağlayacak adımları atarsa, bu ancak şirketin yeni akıllı ekran ürünlerini piyasaya sürmesinin ardından gerçekleşebilir.

Şu An için Akıllı Ekran Ürünleri Öncelikli

Apple'ın, öncelikle daha düşük maliyetli bir akıllı ekran modeli sunması bekleniyor. Bu ürünün adı şimdiden "HomePad" olarak anılıyor ve önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bunun ardından ise, daha büyük bir ekrana ve robotik bir kola sahip, üst düzey bir ürün gelebilir.

Ancak gelen haberler, akıllı ekran cihazlarının başarılı olmaması durumunda, Apple’ın bu TV planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceğini belirtiyor. Başarısızlık ihtimali, bu fikrin tamamen rafa kaldırılmasına neden olabilir.

Vision Pro da Bir Nevi Aynı Hizmeti Veriyor

Şirketin Vision Pro projesine baktığımızda, akıllı televizyon projesiyle aynı amaca hizmet ettiğini görebiliyoruz. Vision Pro, ev sinema sistemi deneyimi sunma iddiasıyla piyasaya sürülüyor ve Apple’ın TV piyasasına tekrar girişi bu hedefi zayıflatabilir.

Apple TV set-top box cihazları hali hazırda piyasada, ancak bir Apple markalı televizyonun, özellikle yüksek kaliteli TV pazarında nasıl bir yer edinebileceği merak konusu. Tabii Apple’ın bu konuda karar alması birkaç yılı bulabilir.

Sizce Apple markalı bir televizyon görmek mümkün olacak mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşın!