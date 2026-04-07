Apple'ın Yeni iPhone'undan Kötü Haber Geldi

Apple, merakla beklenen katlanabilir iPhone’un çıkış tarihini bir kez daha ertelemiş olabilir. Bilindiği üzere şirket, uzun zamandır kendi katlanabilir telefonunu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, iPhone Fold olarak adlandırılması beklenen bu modelin seri üretime geçmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Ancak son raporlara göre şirket, telefonun test sürecinde beklenmedik sorunlarla karşılaştı. Bu nedenle cihazın çıkış tarihinin ertelenmesi gündemde.

iPhone Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple’ın iPhone Fold’u ilk etapta Eylül 2026’da iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtması bekleniyordu. Sonrasında ise şirketin iki modeli aynı anda duyurmayacağı, katlanabilir iPhone’u Kasım 2026’da sahneye çıkaracağı iddia edildi. Ancak test sürecinde ortaya çıkan sorunlar, bu takvimi de değiştirmiş görünüyor.

İddialar doğruysa Apple, iPhone Fold’u 2027’nin ilk aylarında tanıtabilir. Ancak bunun şirket tarafından doğrulanmış resmi bir bilgi olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu nedenle katlanabilir iPhone’un bu yıl içinde tanıtılması da hala ihtimaller arasında yer alıyor. Kesin olan tek şey cihazın 2026 sonu ile 2027 başı arasındaki belirsiz bir zaman diliminde karşımıza çıkacağı.

iPhone Fold Neden Gecikti?

iPhone Fold'un tam olarak hangi tarihte tantılacağı ile ilgili pek çok farklı iddia var. Ancak hepimizin hemfikir olabileceği bir şey varsa o da telefonun geciktiği. Burada sadece birkaç haftalık ya da aylık bir gecikmeden bahsetmiyoruz. İlk katlanabilir telefon Royole FlexPai 2018'de ilk Galaxy Z Fold modeli ise 2019'da tanıtıldı.

Yani Apple rakiplerinin en az 7-8 yıl gerisinde. Bu durumun nedeni ise Apple'ın mükemmelliyetçi olması. Hatırlayacağız üzere ilk Z Fold modelleri pek çok kusura sahipti. Telefon kalın, dayanıksız ve hem iki elle hem de tek elle kullanışsızdı. Zaman içerisinde bu kusurların çoğu giderildi. Ancak "Kervan yolda düzülür" pek de Apple'a uygun bir atasözü değil.

Şirket kullanıcılarına yeni bir teknoloji sunacağı zaman bunun hiçbir büyük kusura sahip olmamasına özen gösteriyor. Hatta bu doğrultuda Apple'ın katlanabilir telefonlardaki katlama izinden kurtulmak istediğini ve bunun çıkış tarihini önemli ölçüde geciktirdiğini biliyoruz. Yani hem sonuncu hem de önceki gecikmelerin tümünün arkasında mükemmelliyetçilik var.

iPhone Fold Kaç TL Olacak?

Apple’ın iPhone Fold’un kusursuz olması yönündeki ısrarının tek nedeni kalite standartları değil. Bu model, şirketin bugüne kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone olacak. Sızıntılar, cihazın 2000 ila 2500 dolar aralığında bir fiyat etiketiyle geleceğine işaret ediyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 90 bin TL ile 112 bin TL arasında bir tutara karşılık geliyor.

Üstelik bu fiyata vergiler de dahil değil. Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV gibi vergi kalemleri de eklendiğinde, fiyat 182 bin TL ile 227 bin TL aralığına yükseliyor. Ki insanların bu kadar yüksek bir bedel ödedikten sonra beklentilerinin uçuk olması anlaşılabilir.

iPhone Fold Özellikleri Nasık Olacak?

Şu ana kadar ortaya iddialara göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonu, 5.5 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip olacak. İç ekran ise 7.8 inç büyüklüğünde olacak. Kıyaslamak gerekirse şirketin en küçük tableti olan iPad mini, 8.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Yani iPhone Fold, iPad mini'ye benzer bir deneyim sunacak.

Temel fark ise işletim sistemi olacak. Apple'ın katlanabilir telefonu iOS 27 ile karşımıza çıkacak. iPhone Fold’un, A20 Pro işlemci, 12 GB RAM ve Apple’ın C2 modemini kullanacağı söyleniyor. Biyometrik güvenlik tarafında ise yetersiz alan nedeniyle yüz tanıma değil, parmak izi sensörü karşımıza çıkacak.

Edidörün Yorumu

iPhone Fold'un çıkış tarihinin ertelenmesi küçük bir aksilikten fazlası değil. Açıkçası birkaç aylık aksamanın halihazırda bu kadar geciken bir model için çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. En büyük üzüntüm telefonun çıkış tarihi değil fiyatı. iPhone Fold halihazırda pahalı bir telefon. Ancak Türkiye'deki vergiler onu satın alması imkansız bir ürün haline getiriyor. Umarım Apple yerel fiyatlandırma için elinden geleni yapar.