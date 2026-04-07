Çeviri Yapabilen Akıllı Gözlük Tanıtıldı! Özet Çıkarma ve Dahası

Zeblaze, Q01 olarak adlandırılan bir akıllı gözlük tanıttı. Daha önce piyasaya sürdüğü birçok akıllı saat ile bilinen marka tarafından sunulan yeni cihaz son derece işlevsel bir tasarımla ön plana çıkıyor. Bazı özellikleri her ne kadar akıllı telefon taşımayı gerektirse de pek çok noktada hem telefona hem kulaklığa olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Zeblaze Q01'in Özellikleri Neler?

Görüntü Sensörü: Sony IMX219

Video Kaydı: 1200p çözünürlük

Görüntü Sabitleme: Donanım ve yazılım tabanlı sarsını önleme

Yapay zeka Özellikleri: Görüntü analizi, çeviri ve toplantı özetleme

Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi ve Bluetooth 5.3

Müzik Süresi: Tek şarjla 9 saate kadar müzik çalma süresi

Video Süresi: Yaklaşık 50 dakikalık video kayıt süresi

Zeblaze Q01'de Kamera Bulunuyor mu?

Zeblaze Q01, kamera ile beraber geliyor. Bu kamera sayesinde 1200p çözünürlükte video çekebiliyorsunuz. Görüntü sabitleme özelliği sayesinde sarsıntı da minimum seviyeye iniyor. TikTok, Instagram ya da YouTube gibi platformlar için içerik tüketiyorsanız çözünürlük yeterli olacaktır. Eğer sporla uğraşıyorsanız çalışma sırasında elinizi kullanmadan kayıt yapabilir ve bir süre sonra geriye dönüp ilerlemenizi seyredebilirsiniz. Bu arada fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmenizin de mümkün olduğunu belirtelim.

Zeblaze Q01'de Müzik Dinlenebilir mi?

Cihaz aslında kulaklık gibi kullanıma da uygun olarak tasarlandı. Yani bu gözlüğü takarken müzik dinleyebilirsiniz. 9 saate kadar müzik çalma imkânı sunduğu için özellikle bir yerden başka yere giderken uzun bir süre boyunca kesintisiz şarkı dinlemenize ve can sıkıntısının önüne geçmenize yardımcı olabilir.

Zeblaze Q01'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Daha önce de belirttiğimiz üzere Bluetooth 5.3 destekli bu akıllı gözlük size 9 saate kadar müzik çalma olanağı sağlıyor ancak video kaydı başlatıldığında bu süre 50 dakikaya kadar düşüyor. Kayıt için pil ömrü, hazırlık sürecini de göz önünde bulundurursak bazı zamanlar yetersiz kalabilir. Örneğin bu akıllı gözlük ile bir futbol maçının ikinci yarısını tamamen çıkaramazsınız.

Zeblaze Q01'de Yapay Zeka Destekli Özellikleri Neler?

Akıllı gözlük çok sayıda yapay zeka destekli özellik sunuyor. Ne var ki bunlar için bir akıllı telefona ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani işlemler direkt cihaz üzerinden gerçekleştirilmiyor. Söz konusu özelliklerin arasında ise çekilen fotoğraflar için analiz, konuşmaları farklı bir dile çevirme ve not kaydedip özet çıkarma yer alıyor.

Zeblaze Q01 Türkiye'de Satılacak mı?

Zeblaze'in Btalk 3 Starlight Silver, Vibe 8, Ares Neo 3, Stratos 4 ve Vibe 7 Pro da dahil olmak üzere pek çok akıllı saati Türkiye'de satılıyor ancak bu yeni ürünün bir akıllı gözlük olduğunu unutmamak gerekiyor. Akıllı gözlükler henüz Türkiye'de saatler kadar yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Bu düşük talep, cihazın Türkiye'ye gelme ihtimalini düşürse de planlarda değişiklik olması hâlinde bu cihaz da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Zeblaze Q01'in Fiyatı Ne Kadar?

Zeblaze Q01 için 64 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 854 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde ise fiyatı vergilerle birlikte başlangıç fiyatı 7.000 TL'yi bulabilir. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Zeblaze Q01'in pratiklik arayan kullanıcılara büyük faydası olacağını düşünüyorum. Elleri kullanmadan video kaydı alma, çeviri yapma ve not özetleme başta olmak üzere pek çok önemli özellik sunuyor. Hatta kulaklığa gerek kalmadan müzik dinlemeyi bile mümkün kılıyor. Gelgelelim, video kayıtları için çok da uzun bir pil ömrü sunduğu söylenemez. Bunun haricinde oldukça beğendiğimi söyleyebilirim.