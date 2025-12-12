Bu Kılıf, iPhone'u Çift Ekranlı Telefona Dönüştürüyor!

Selfix isimli yeni kılıf, akıllı telefon aksesuarlarına bambaşka bir boyut getiriyor. Bu kılıf, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'e ikinci bir ekran ekliyor. Böylece çift ekranlı bir akıllı telefon deneyimi elde ediliyor. İkinci ekran, video kaydı ve selfie çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

iPhone'lara İkinci Ekran Ekleyen Kılıf Tanıtıldı

Selfix'in arka tarafında 1,6 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Daire şeklindeki bu AMOLED ekran, 480 x 480 piksel çözünürlük sunuyor. İkinci ekran sayesinde selfie çekimi sırasında arka kamera rahatça kullanılabiliyor. Ayrıca ultra geniş açılı kameradan yararlanarak daha geniş kadrajlı selfie'ler çekilebiliyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile uyumlu olan Selfix, akıllı telefonlara ikinci ekran eklemekle kalmıyor aynı zamanda 2 TB'a kadar destekleyen bir microSD kart yuvası içeriyor. Kılıfta ayrıca ekranı açıp kapatmak için özel bir güç butonu ve 100W’a kadar giriş destekleyen PD 3.0 USB‑C portu da bulunuyor.

İkinci ekranın sıfır gecikme sunduğu ve kılıfın çalışması için herhangi bir uygulama yüklemenin gerekli olmadığı belirtildi. Ayrıca microSD kartın, iPhone fotoğraf ve video kütüphanesine ek depolama olarak kullanılabileceği ifade edildi. Pembe, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak kılıfın fiyat etiketi ise henüz belli değil.

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.9 İnç

6.9 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)

1206x2622 piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Özellikleri