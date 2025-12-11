Ucuz iPad'in Özellikleri Ortaya Çıktı! Bu İşlemci Beklenmiyordu

Uygun fiyatlı iPad kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPad 12 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Apple'ın yeni tableti iPad 12'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet, iPhone 17'nin işlemcisine sahip olacak. Tablette ayrıca Apple'ın yeni kablosuz bağlantı çipi bulunacak.

iPad 12'nin İşlemcisi Ne Olacak?

İşlemci: Apple A19

Apple A19 Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran: Liquid Retina IPS LCD

Liquid Retina IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1640 x 2360 piksel

1640 x 2360 piksel Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

iPad 12 olarak da bilinen 12. nesil iPad'in gücünü Apple A19 işlemcisinden alacağı iddia edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iPhone 17'de de bulunuyor. Dolayısıyla Apple'ın yeni bütçe dostu tableti bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Uygun fiyatlı tablet, yüksek performansın yanı sıra Apple Intelligence desteğine de sahip olacak. Böylece tablette yapay zeka özelliklerinden de yararlanılabilecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan iPad 11'de ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A16 Bionic işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

iPad 12'de Apple'ın yeni N1 kablosuz bağlantı çipi yer alacak. Bu çip daha hızl ıve verimli bağlantı imkânı tanıyor. Tabletin 11 inç ekran büyüklüğünde sahip olması bekleniyor. Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunacak. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

iPad 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mavi, pembe, sarı ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan iPad 11 şu anda 19.999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. iPad 12 ise 23 bin TL civarı bir başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

iPad 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın bütçe dostu yeni tableti iPad 12'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. 248,6 x 179,5 x 7 mm boyutlarında ve 477 gram ağırlığında olan iPad 11, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.