Apple Bu Yeniliğiyle Android Kullanıcılarının Kafasını Karıştıracak

Apple'ın akıllı telefonları için özel işletim sistemleri geliştirmesi, bu cihazların diğer markalar tarafından üretilen kulaklık ve akıllı saat gibi aksesuarlarla uyumlu bir şekilde çalışmasını kısmen de olsa zorlaştırıyor. Bu nedenle pek çok iPhone kullanıcısının akıllı saat olarak Apple Watch serisini tercih ettiğine şahit oluyoruz.

Ancak görünüşe göre bu durum yeni iOS 26 güncellemesiyle kökten değişecek. Zira, yeni sürüm ile birlikte gelecek yenilikler iPhone'ların diğer markalar tarafından üretilen akıllı saatlerde daha uyumlu çalışmasını sağlayacak. Detaylar haberde.

Akıllı Saat Bildirimleri iPhone'larda Daha Uyumlu Hale Geliyor

iOS 26.1 Beta sürümünde tespit edilen bazı kaynak kodlarına göre, Apple kablosuz üçüncü parti giyilebilir cihazlar için Bildirim İletme” (Notification Forwarding) adını verdiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, iPhone bildirimlerinin Samsung ve Google gibi diğer markalar tarafından geliştirilen akıllı saatlere daha kolay bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Mevcut durumda, iPhone kullanıcıları üçüncü parti akıllı saatleri üzerinden mesajlara yanıt veremiyor ya da bildirimleri doğrudan saat üzerinden sessize alıp kapatamıyorlardı. Dahası, bildirimlerin doğru bir şekilde iletilmesi için telefonun kilidinin açık olması veya kilit ekranında bildirim içeriğini gösterme izninin verilmiş olması gerekiyordu. Bu tür sorunlar geçmişte Apple'a karşı bir toplu dava açılmasına bile neden olmuştu.

Geliştirilen yeni özellik, genel olarak kullanıcıların akıllı saatleri ile daha özgürce bir etkileşim kurmasına olanak tanıyacak. Ancak, bu işlevin aynı anda yalnızca tek bir cihazla çalışması bekleniyor. Bu da örneğin Galaxy Watch 8'inizi iPhone'unuzla eşleştirdiğinizde Apple Watch'ınız ile olan bağlantının devre dışı bırakılacağı anlamına geliyor.

Eşleştirme Süreci de Kolaylaşacak

Yine iOS 26.1 Beta sürümünde keşfedilen başka bir yenilik de iPhone ile üçüncü parti aksesuarların eşleştirme sürecini önemli ölçüde basitleştirecek. “AccessoryExtension” isimli yeni özellik ile birlikte iPhone cihazlarının diğer akıllı saatler için de Apple Watch'a benzer bir eşleştirme aracına sahip olacağı öne sürülüyor.

Peki siz iOS 26.1 Beta'nın sunduğu yeni akıllı saat özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.