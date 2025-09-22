iOS 26.1 Beta Yayınlandı: Apple Intelligence Nihayet Türkçe Dil Desteğine Kavuştu!

Apple, özellikle Türkiye'deki iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncellemeye imza attı. Şirket kısa bir süre önce yeni iOS 26.1 Beta sürümünü yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte Apple Intelligence dil desteği önemli ölçüde genişletildi. Bu gelişmeyle birlikte Türkçe dil desteği de yapay zeka özelliklerine eklendi. Detaylar haberde.

Apple Intelligence Özelliklerine Türkçe Dil Desteği Geldi

Apple geliştiriciler için yayınlanan iOS 26.1 beta sürümüyle beraber söz verdiği gibi Apple Intelligence'ın desteklediği dillere yenilerini ekledi. Daha önce sadece belirli dillerde kullanılabilen yapay zeka özellikleri, artık başta Türkçe olmak üzere Danca, Flemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Çince ve Vietnamca olmak üzere 8 yeni dili de desteklemeye başladı.

Yeni iOS 26 güncellemesi ile birlikte Apple Intelligence'ın desteklediği dil ve aksanların sayısı 24'e ulaştı. Artık Apple'ın yapay zeka özellikleri bu dillerde kullanılabiliyor:

İngilizce (ABD)

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Yeni Zelanda)

İngilizce (Birleşik Krallık)

İngilizce (Güney Afrika)

İngilizce (Hindistan)

İngilizce (Singapur)

Çince (Basitleştirilmiş)

Fransızca

Japonca

İspanyolca

Almanca

İtalyanca

Korece

Portekizce (Brezilya)

Danca (iOS 26.1)

Hollandaca (iOS 26.1)

Norveççe (iOS 26.1)

Portekizce (Portekiz) (iOS 26.1)

İsveççe (iOS 26.1)

Türkçe (iOS 26.1)

Çince (Geleneksel) (iOS 26.1)

Vietnamca

AirPods Canlı Çeviri Özelliği de Artık Daha Fazla Dili Destekliyor

iOS 26.1 Beta güncellemesi Apple Intelligence'ın yanı sıra kısa bir süre önce AirPods 3 Pro modeliyle duyurulan canlı çeviri özelliğinin kapsamını da genişletiyor.

Güncelleme notlarına göre kullanıcılar artık Japonca, Korece ve Çince olmak üzere 3 yeni dilde de canlı çeviri özelliğinden yararlanabiliyor. Daha öncesinde bu özellik İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde kullanılabiliyordu.

Şu anda sadece geliştiricilerin erişebildiği iOS 26.1'in önümüzdeki haftalarda kararlı sürüm ile birlikte tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gelişmeler için takipte kalın!