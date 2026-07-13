430 Bin TL İndirim! Renault Fiyat Listesi Paylaşıldı

Renault markasının Temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı. Bununla birlikte Renault sıfır araba güncel fiyatları da açıklığa kavuştu. Ayrıca Boreal modeli için Temmuz ayına özel bir kampanyası da mevcut. Böylece söz konusu otomobili 430 bin TL daha ucuza satın almak mümkün hâle geldi. Peki, Renault güncel araba fiyatları ne kadar?

Renault Boreal Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 2.194.000 TL 185.000 TL techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.699.000 TL 2.269.000 TL 430.000 TL iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL 2.860.000 TL 189.000 TL iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL - -

Renault Boreal'ın evolution Turbo TCe EDC 145 hp sürümü için 2 milyon 379 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Temmuz ayına özel kampanya ile birlikte 2 milyon 194 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani bu sürüm için 185 bin TL'lik bir indirim mevcut. Techno Turbo TCe EDC 145 hp sürüm ise 2 milyon 699 TL yerine 2 milyon 269 TL'ye satılıyor. Bu sürümde ise 430 bin TL indirim bulunuyor.

Yeni Renault Clio Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Clio modelinin evolution plus TCe EDC 115 hp sürümü için 1 milyon 830 bin TL, esprit alpine TCe EDC 115 hp sürümü için 2 milyon 35 bin TL fiyat etiketi belirlendi. 85 kW maksimum güce sahip olan bu otomobil, 190 Nm tork üretiyor. Otomobil 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. 0'dan 100 kilometreye ise 10 saniyede ulaşabiliyor.

Renault Clio Fiyatı Ne Kadar?

Renault Clio'nun evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp sürümü 1 milyon 750 bin TL'ye satılıyor. 132 nm tork üretebilen otomobilde 67 kW maksimum güç mevcut. 180 km/s maksimum hıza ulaşabilen arabanın 0'dan 100 kilometreye çıkması 12,4 saniye sürüyor. Arabada ayrıca 01 inç büyüklüğünde kişiselleştirilebilir dijital gösterge ekranı da bulunuyor.

Renault R5 E-Tech Elektrikli Fiyatı Ne Kadar?

Renault R5 E-Tech Elektrikli'nin Techno EV52 150hp sürümü 2 milyon 99 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 110 kW maksimum güce sahip olan otomobil, 0'dan 100 kilometreye 8 saniyede ulaşabiliyor. 150 km/s maksimum hıza ulaşabilen araba, 245 Nm tork üretebiliyor. 52 kWh batarya kapasitesine sahip araba, 410 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Renault Captur Fiyatı Ne Kadar?

Renault Captur'ın techno mild hybrid EDC 140 hp sürümü 2 milyon 325 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 10,4 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekrana sahip olan otomobilde 104 maksimum güç mevcut. 180 km/s maksimum hıza çıkabilen araba, 0'dan 100 kilometreye 9,3 saniyede ulaşabiliyor.

Renault Duster Fiyatı Ne Kadar?

Evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 TL

1.865.000 TL Evolution Turbo Tce EDC 145 hp: 2.010.000 TL

2.010.000 TL Evolution hybrid 4x4 150 hp: 2.750.000 TL

2.750.000 TL Techno Turbo Tce EDC 145 hp: 2.080.000 TL

2.080.000 TL Techno Full hybrid E-Tech 160 hp: 2.570.000 TL

2.570.000 TL Techno hybrid 4x4 150 hp: 2.800.000 TL

Renault Duster için 1 milyon 865 bin TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. 170 nm tork üretebilen bu otomobil, 113 maksimum güce sahip. Araba 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. 0'dan 100 kilometreye ise 10 saniyede çıkabiliyor. 4 x 4 çekiş sistemine sahip otomobilde 7 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı ve 10,1 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı mevcut.

Renault Megane E-Tech Elektrikli Fiyatı Ne Kadar?

Sürüm 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2026 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Techno EV60 220 hp 2.273.000 TL 2.386.000 TL Esprit Alpine EV60 220 hp - 2.486.000 TL

Techno EV60 220 hp sürümünün 2025 modeli için 2 milyon 273 bin TL, 2026 modeli için 2 milyon 386 bin TL fiyat etiketi belirlendi. 160 kW motor güce sahip otomobil, 468 kilometreye kadar menzil sunuyor. Araç 160 km/s maksimum hız sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip otomobil ayrıca 7,4 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor.

Renault Megane Sedan Fiyatı Ne Kadar?

Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL

1.841.000 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.199.000 TL

2.199.000 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.349.000 TL

2.349.000 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.699.000 TL

Megane Sedan'ın Touch 1.3 TCe 140 bg sürümü için 1 milyon 841 bin TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. 10 inç ekran büyüklüğüne sahip gösterge paneline sahip otomobilde 140 HP motor gücü bulunuyor. Arabada sürücü dikkat uyarısı, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı dahil olmak üzere toplamda 14 gelişmiş sürüş destek sistemi mevcut.

Renault Austral Fiyatı Ne Kadar?

Techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL

2.699.000 TL Esprit alpine mild hybrid 150 hp auto: 3.130.000 TL

3.130.000 TL Esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp: 3.650.000 TL

Renault Austral'ın techno mild hybrid 150 hp auto sürümü 2 milyon 699 TL, esprit alpine mild hybrid 150 hp auto sürümü 3 milyon 130 bin TL, esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp ise 3 milyon 650 bin TL'ye satılıyor. 180 km maksimum hız sunan otomobil, 0'dan 100 kilometreye 9,9 saniyede ulaşabiliyor. 109 kW maksimum güce sahip olan araba, 270 nm tork üretebiliyor.

Renault Scenic E-Tech Elektrikli Fiyatı Ne Kadar?

Renault Scenic E-Tech Elektrikli'nin Esprit Alpine EV87 220 hp sürümü 3 milyon 490 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 87 kWh batarya kapasitesine sahip otomobil, 604 kilometreye kadar menzil sunuyor. 170 km/s maksimum hıza sahip olan otomobil, 0'dan 100 kilometerye 7,9 saniyede çıkabiliyor.

Renault Rafale Fiyatı Ne Kadar?

Renault Rafale'nin esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp sürümü 4 milyon 50 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 180 km/s maksimum hız sunan otomobil, 0'dan 100 kilometerye 8,9 saniyede ulaşabiliyor. 147 kW maksimum güce sahip araba, 1100 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu arada otomobil 205 nm tork üretebiliyor.

Editörün Yorumu

Renault Clio'nun geçtiğimiz ay çok önemli bir başarı elde ettiğini belirteyim. Öyle ki Clio, , Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller listesinde zirvede konumlanmıştı. Otomobil Haziran ayında 4 bin 807 adet satılmıştı. Renault Megane Sedan ise Haziran ayında 3 bin 467 adet ile üçüncü sırada yer almıştı. Aynı listede Renault Duster'ın altıncı sırada, Renault Boreal'ın ise yedinci sırada konumlandığını belirteyim.