vivo'nun Bütçe Dostu Telefonu Yolda: 120Hz Ekranı Var!

vivo önümüzdeki günlerde özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek T5 Lite 5G'yi piyasaya sürecek. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan akıllı telefonun son olarak ekran ve batarya özellikleri paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar!

vivo T5 Lite 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun paylaştığı tanıtım afişine göre T5 Lite 5G'nin ekranı 6,74 inç boyutlarında olacak ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek. Tazeleme hızının yüksek olması 90Hz'e kıyasla daha akıcı ekran deneyimi sunacak diyebiliriz. Bununla birlikte panelin 1200 nit parlaklığı destekleyeceği söyleniyor. Bu da doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece yeterli düzeyde bir parlaklık seviyesi diyebiliriz.

Bunun dışında telefonun ekran çözünürlüğü ve panel teknolojisi şimdilik paylaşılmadı. Ancak bugüne dek gelen sızıntılara göre üründe 720 x 1600 piksel çözünürlük ve LCD bir panel bulunacak. Burada bir karşılaştırma yapacak olursak vivo T4 Lite 5G'de 6,74 niç büyüklüğünde, 90Hz yenileme hızlarını ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir ekran tercih edilmişti.

vivo T5 Lite 5G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 44W hızlarında şarj olabilen 6.500 mAh'lik bir batarya kullanılacak. Bir önceki nesilde ise 15W hızlarını destekleyen 6.000 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Yani yeni modelde hem şarj hızları hem de pil kapasitesi artacak. Bununla birlikte şirketin iddiasına göre akıllı telefonun bataryası sadece 38 dakikada yüzde 58 oranında şarj olabilecek. Hatta bataryanın 54 saat üzeri konuşma süresi sunacağı belirtiliyor.

vivo T5 Lite 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 GB

6 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj Desteği: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS

vivo T5 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 Lite 5G 16 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlikte piyasaya sürülecek. Bir önceki nesil ise geçen yılın haziran ayında tanıtılmıştı. Yeni model bu kapsamda bir ay daha geç geliyor diyebiliriz. Çinli markanın an itibariyla ülkemizde vivo X300, vivo X300 Pro ve vivo V70 gibi ürünleri satılıyor. Ancak bunların arasında vivo T4 Lite yok. Bu nedenle vivo T5 Lite 5G'nin de Türkiye pazarının pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

vivo T5 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Lite 5G ilk tanıtıldığında 105 dolarlık (4.935 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Yeni modelin daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 150 dolar (7.050 TL) civarında bir fiyatla satışa çıkması bizleri şaşırtmaz. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 13.420 TL'ye karşılık geldiğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivıo T5 Lite 5G'nin açıklanan özellikleri bence gayet yeterli. Bu modelin giriş-orta segmente hitap edecek bir cihaz olacağını ve fiyatının fazlasıyla uygun olacağını da unutmamalıyız. Bence ucuz bir telefonda 120Hz yenileme hızlarının yer alması çok güzel bir gelişme. Bu sayede çok düşük fiyatlara akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Bataryası da sizi gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi tatsız sorunlardan kurtaracaktır.