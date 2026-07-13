Gerçekçi Açık Dünya Oyunu Ücretsiz Oldu! Arkadaşla Oynanabiliyor

Hayatta kalma odaklı açık dünya oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun ücretsiz hâle geldi. Witte Studio tarafından geliştirilen oyun, Epic Games'te an itibarıyla bedava alınabiliyor. Sizi büyük çoğunlukla serbest bırakan, büyük bir gizemi çözmeye çalıştığınız yapımları seviyorsanız kesinlikle kütüphanenize eklemek isteyeceksiniz.

Epic Games'te Hangi Oyun Bedava Oldu?

Epic Games'te KeepUp Survival ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 206 TL'ye satılıyor fakat yeni başlayan fırsat sayesinde oyuna tamamen bedava sahip olabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi, gerçekçi grafikleri ile ön plana çıkan bu yapım için sunulan fırsat sonsuza dek geçerli değil.

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Kampanya için son tarih 19 Temmuz 2026 saat 19.01 olarak belirlendi. Bunun geçici süreliğine oynaması ücretsiz bir oyun olmadığını, belirtilen tarihe kadar kütüphanenize eklemeniz hâlinde sonsuza kadar size ait olacağını ve dilediğiniz zaman açıp oynayabileceğinizi belirtelim. Hiçbir ücret ödemeden yeni bir oyununuzun olmasını istiyorsanız geç olmadan oyunu alın.

KeepUp Survival Nasıl Bir Oyun?

KeepUp Survival, açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Bir uçak kazası yaşanıyor ve adaya düşüyorsunuz. Tek başınıza bu adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken adada daha önce bulunmuş Jill adlı bir kadının bıraktığı ses kayıtlarını bulmaya çalışıyor, buradaki gizli araştırma tesisinde neler olduğunu bulma çabası sarf ediyorsunuz.

Oyuna tamamen sıfırdan başlıyorsunuz. Vahşi hayvanları avlıyor, meyve ve sebze topluyorsunuz. Kendi bitkilerinizi yetiştirirken köpekleri de size yardımcı olması için eğitebiliyorsunuz. Oyunda açlık, susuzluk ve yorgunluk gibi sistemler mevcut. Karakterinizin ihtiyaçlarını karşılamanız büyük bir önem taşıyor.

Oyunda kendi üssünüzü inşa edebiliyorsunuz. Bunun için ahşap, cam ve daha pek çok materyal kullanabiliyorsunuz. İlerleyen süreçte güneş panelleri ve rüzgar türbinleri kurarak elektrik ihtiyacını da giderebiliyorsunuz. Yani inşa etme ve tasarım konusunda epey kapsamlı bir yapım söz konusu.

Oyunda gece ve gündüz döngüsü bulunuyor. Tüm haritayı baştan sona yürümek yerine araçlar kullanarak adayı gezebiliyorsunuz. Bu arada ana oyunda zombi ve benzeri yaratıkların bulunmadığını belirtelim. Sadece ücretsiz DLC kullanırsanız adaya mutant yaratıklar ekleniyor. Böylelikle doğaya karşı mücadele verdiğiniz bir yapım olmaktan çıkıp yaratıklar arasında hayatta kalmaya çalıştığınız oyuna dönüşüyor.

KeepUp Survival'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

Windows 10 / 11 (64-bit) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 18 GB boş alan

18 GB boş alan Ekran Kartı: 6 GB VRAM'e sahip ekran kartı (AMD RX 580 veya Nvidia GTX 1070 gibi)

6 GB VRAM'e sahip ekran kartı (AMD RX 580 veya Nvidia GTX 1070 gibi) İşlemci: AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5 seviyesinde bir işlemci

AMD Ryzen 5 veya Intel Core i5 seviyesinde bir işlemci RAM: 8 GB

Editörün Yorumu

Birçok ada temalı hayatta kalma oyununda tehlike sürekli dibinizde gibi hissedersiniz ama KeepUp Survival'da tehlike sadece doğanın sert koşullarından ibaret. Tabii ki DLC'yi yüklerseniz işleri biraz daha tehlikeli hâle getirebilirsiniz ama ben burada ana oyundan bahsediyorum.

İnşa sistemi oldukça kapsamlı şekilde geliştirilmiş. Sadece dört tarafı kapalı bir kulübe yapmıyorsunuz, son derece şık tasarımlar elde edebiliyorsunuz. Açıkçası ben bununla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamadım. Muhtemelen siz de benzer bir deneyim elde edeceksinizdir.

Bana göre bir diğer iyi tarafı, köpekleri evcilleştirip size eşlik etmelerini sağlayabilmeniz. Hem size eşlik ediyorlar hem de doğadaki tehditlere karşı sizi koruyorlar. Arkadaşlarınızla oynayacak bir yapım arıyorsanız co-op desteği sayesinde bunu da mümkün hâle getiriyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak oyunun ücretsiz olmasının Epic Games'in toplam kullanıcı sayısını artırarak büyümesine yardımcı olacağını düşünüyorum.