Başlangıçta Nefret Edilen Oyun, Yıllar Sonra Değere Bindi! Peki Neden?

Fransız Devrimi döneminde geçen Assassin's Creed Unity, çıkış gününde performans ve teknik kaynaklı sorunlar nedeniyle birçok oyuncunun nefretini kazanmıştı. Ne var ki aradan geçen yılların ardından bu oyun, oyuncuların gözünde beklenmedik bir değere bindi. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Assassin's Creed Unity Nasıl Bir Oyun?

Gerçek dünyadaki olayların kurgusal geçmişinde geçen oyun, Assassins ile Templars arasında devam eden mücadeleyi takip ediyor. 1789 ile 1794 yılları arasındaki Paris şehrinde geçen Assassin's Creed Unity, bizi Arno Dorian isimli bir suikastçının rolüne büründürüyor. Hedefimiz ise bir yandan üvey babasının öldürülmesinden sorumlu olanlardan intikam almak, bir yandan da Fransız Devrimi'nin arkasındaki esas güçleri ortaya çıkartmak oluyor.

Oynanış olarak revizyondan geçirilmiş çatışma, parkur ve gizlilik sistemleri ile karşımıza çıkar iken, dört kişi eşli açık dünya keşfi ve hikaye anlatımlı görevler oynayabilme olanağı da tanınıyor.

Geçtiğimiz aylarda Assassin's Creed markasının yeni başkanı olan Jean Guesdon, oyunun geliştirilme aşamasında hem içerik kapsamının ve hem de teknolojinin büyük ölçüde geliştirildiğini söylüyor. Yapılar neredeyse aslına uygun halde oyuna aktarılmasının yanı sıra, yüzlerce karakterden oluşan kalabalıklar ve ziyaret edilebilen iç mekanlar bulunuyordu. Guesdon ise ekibin aynı anda birden fazla özelliği hayata geçirmeye çalıştığını ve bunun da kendileri için oldukça ağır bir yük olduğunu kabul ediyor.

Bildiğiniz gibi ilk günden çeşitli çökme ve performans sorunları ve hatalı yüz animasyonları ile yerden yere vurulan Assassin's Creed Unity, Dead Kings isimli genişleme paketiyle ilgili planların da değişmesine neden olmuştu. Başlangıçta ücreti olması planlanır iken ücretsiz hale getirilmişti. Her ne kadar söz konusu sorunlar, daha sonradan yayınlanan güncellemeler ile giderilmiş olsa da siz de takdir edersiniz ki ilk intiba her daim önemlidir.

Her şeye rağmen oyun, geriye dönüp bakıldığında, şu zamanda artık övgü ile bahsediliyor. Nedeni ise seriye kazandırdığı ayrıntılı kıyafet özelleştirmesi, daha gelişmiş gizlilik seçenekleri ve zorlayıcı çatışma sistemi gibi yenilikler ve bu yeniliklerin bir kısmının oyuncular tarafından serinin güncel oyunlarına taşınmasının sık sık talep edildiğini görebiliyoruz.

Sizin de gördüğünüz Unity, her ne kadar başlangıcı kötü yapmış olsa da yıllar sonra oyuncular tarafından yeniden keşfedilen Assassin's Creed'ler arasında yer alıyor. Bunda gelişmiş parkur sisteminin, iddialı teknik özelliklerinin ve şehir atmosferinin etkisi bir hayli büyük diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Hiç şüphem yok ki Assassin's Creed Unity, çıkış döneminden bu yana geçen zamandaki algı değişiminin en fazla yaşandığı oyunlardan bir tanesi oldu. Bundaki en büyük etkenin de bence teknik sorunlarının giderilmesinin ardından güçlü yönlerinin daha net bir şekilde görülmesi oldu.