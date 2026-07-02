Apple'ın En Güçlü Cihazları: iPhone 17 Serisi Listeye Giremedi

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 17 serisi listeye giremedi. Listenin tamamını iPad modelleri oluşturdu. İlk sırada ise M5 işlemcisine sahip çok güçlü bir iPad modeli bulunuyor. Peki, Apple'ın en iyi cihazları hangileri?

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Güçlü Ürünleri Hangileri?

iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 555 bin 204 puan iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 554 bin 852 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 55 bin 258 puan iPad Air 2026 (11 inç): 3 milyon 45 bin 80 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 36 bin 323 puan iPad Air 2026 (13 inç): 2 milyon 968 bin 50 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 631 bin 485 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 598 bin 480 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 429 bin 4 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2 milyon 355 bin 466 puan

AnTuTu listesinin ilk sırasında iPad Pro 2025 (11 inç) yer aldı. Bu tablet 3 milyon 555 bin 204 puan alarak önemli bir başarı elde etti. İkinci sırada 3 milyon 554 bin 582 puan ile iPad Pro 2025 (13 inç), üçüncü sırada ise 3 milyon 55 bin 258 puan ile iPad Pro 2024 11 inç konumlandı. Bu modelleri iPad Air 2026 (11 inç) ve iPad Pro 2024 13 inç takip etti.

Altıncı sırada 2 milyon 968 bin 50 puan ile iPad Air 2026 13 inç, yedinci sırada ise 2 milyon 631 bin 485 puan ile iPad Air 2025 11 inç bulunuyor. AnTuTu tarafından paylaşılan listenin sekizinci sırasında 2 milyon 598 bin 480 puan ile iPad Air 2025 13 inç yer aldı. Listede ayrıca iPad Pro 6 12,9 inç ve iPad Pro 4 11 inç modelleri de bulunuyor.

iPad Pro 2025te Hangi İşlemci Var?

Performans testinde iPad Pro 2025'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Tableitn 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. İki sürüm de M5 işlemcisinden alıyor. Yüksek performans sunan bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. Bunun yanı sıra video düzenlemek gibi ağrı işler de yapılabiliyor.

iPad Pro 2024'in İşlemcisi Nedir?

AnTuTu testinde iPad Pro 2024'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Tablet, 11 inç ve 13 inç sürümlerine sahip. İki sürüm de gücünü M4 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin de oldukça güçlü olduğunu belirtelim. Öyle ki bu işlemci, Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

iPad Air 2026'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

Performans testinde iPad Air 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Tablette 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürüm mevcut. İki sürümde de sekiz çekirdeğe sahip M4 işlemcisi yer alıyor. Oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabilen bu güçlü işlemcide toplam sekiz adet çekirdek bulunuyor.

iPad Pro 6'nın İşlemcisi Nedir?

Performans testinde iPad Pro 6'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. 12,9 inç ekran büyüklüğüne sahip tablette M2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor. İşlemcide toplam sekiz adet çekirdek mevcut.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listede iPad PRo 2025 dikkatimi çekti. M5 işlemcisine sahip tabletin 11 inç sürümü 3 milyon 55 bin 204 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. iPad Pro 6 ise 2 milyon 429 bin 4 puan aldı. Bu puanlar, M5 işlemcisinin performansı ne kadar ileriye taşıdığını gözler önüne seriyor. Elbette M2 işlemcisinin de güçlü olduğunu ve mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiğini belirteyim.