Uygun Fiyatlı Olacak: iPhone İşlemcili MacBook Geliyor!

Apple, 2026 yılında “iPhone işlemcili” uygun fiyatlı bir MacBook tanıtmaya hazırlanıyor. MacBook Air’den daha küçük bir ekrana sahip olacak ve 1000 doların oldukça altında bir fiyatla satışa çıkacak olan yeni MacBook öğrencilerden küçük işletmelere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

2026 Yılında iPhone İşlemcili MacBook Geliyor!

Yıllardır kendi M serisi çipleriyle performans rekorları kıran Apple, bu kez ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Şirket, iPhone 16 Pro’da kullanılan A18 Pro işlemcisini dizüstü bilgisayara entegre etmeyi planlıyor. Bu değişim kulağa radikal gelse de, son test sonuçları A18 Pro’nun eski M1 çipinden daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Yani Apple, performanstan ödün vermeden maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Bu yeni modelin 13,6 inçlik MacBook Air’den biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağı ve kasasının sadeleştirilmiş alüminyumdan üretileceği söyleniyor.

Thunderbolt portu ve arka aydınlatmalı klavye gibi özellikler bulunmayacak, fakat haptic trackpad ve gelişmiş USB 3.2 bağlantısı gibi modern donanımlar korunacak. Apple’ın yeni MacBook’u, özellikle öğrencilere ve uygun fiyatlı cihaz arayan profesyonellere hitap edecek.

Şirket içi kaynaklar, cihazın 599-699 dolar aralığında konumlanacağını söylüyor. Bugüne kadar Mac dünyasında görülmemiş bir fiyat seviyesi anlamına geliyor. Cihazın performansı konusunda ise kafada soru işaretleri var. Zira iPhone serilerinde kullanılan A serisi çipler telefonlar için çok güçlü olsa da bir M Serisi işlemci performansını ne kadar karşılayacakları merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...