Apple'ın En Sevilen Ürünleri Açıklandı! 5 Yıllık iPhone İlk Üçte

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16, listenin son sırasında yer alırken beş yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini'nin ilk üçte yer alması şaşırttı. Peki, listede hangi iPhone ve iPad modelleri bulunuyor?

Kısa süre önce en güçlü Apple cihazları, en güçlü Android telefonlar, en güçlü tabletler ve en güçlü orta segment telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en çok sevilen ürünleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. 2020 yılının eylül ayında tanıtılan iPad Air 4, yüzde 96,88 kullanıcı memnuniyeti oranı ile zirvede yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Tablet gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alıyor.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları (Ekim 2025)

iPad Air 4 (%96,88) iPhone 12 Mini (%95,7) iPhone SE 2 (%95,02) iPad Pro 4 12,9 inç (%94,91) iPhone 17 Pro Max (%94,82) iPad Air 5 (%93,79) iPad Pro 5 12,9 inç (%93,16) iPhone 8 (%93,12) iPad Mini 5 (%92,98) iPhone 16 (%92,89)

Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan iPhone 12 Mini, yüzde 95,7 kullanıcı memnuniyeti oranı ile ikinci sırada yer aldı. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda ayrıca 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi mevcut.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında iPhone SE 2 bulunuyor. Yüzde 95,02 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan telefon, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alan telefonda 1821 mAh batarya kapasitesi ve 3 GB RAM yer alıyor. Telefon 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Beşinci sırada yüzde 94,82 kullanıcı memnuniyeti ile iPhone 17 Pro Max konumlandı. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO Super Retina XDR OLED üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük sunuyor.