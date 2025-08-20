iPhone Kullanıcıları Üzülecek: Yıllardır Olan Özellik Artık Yok

Teknoloji devi Apple'ın iPhone 16 serisi ile tanıttığı Kamera Kontrolü (Camera Control) özelliği, sonraki serilerde kaldırılacak. Sebebi ise özelliğin çok az kişi tarafından kullanılıyor olmazı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Weibo'da çıkan haberlere göre Apple, iPhone 17 serisi sonrasında Kamera Kontrolü özelliğini tamamen kaldıracak ve iPhone 18 modellerinde bu özelliğe hiç yer vermeyecek. İlgili sızıntı ayrıca, Apple'ın bu konudaki tedarikçilerine de özelliğe dair parçalara artık ihtiyaç duymadığını söylediğini gösteriyor.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın yeni telefon serisini "Futurebound" adlı etkinlikte tanıtması bekleniyor. Teknoloji editörlerine gönderilmek üzere hazırlanan davet e-postası, daha önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Apple, lansman etkinlikleri için genelde Eylül ayını tercih eder. Bu sene de Eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikle birlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra pek çok yeni Apple ürününü de tanıtması bekleniyor. Lansman tarihi ise şimdilik 9 Eylül gibi duruyor. Futurebound etkinliği, Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilecek.

iPhone 17 Özellikleri ve Fiyatı

Serinin başlangıç modeli olan iPhone 17 için 799 dolar başlangıç fiyatı biçildiği iddia ediliyor. Özelliklerine bakıldığında genel olarak ortalama bir fiyata tekabül ediyor. Bugünün dolar kuruyla baktığımızda iPhone 17 Türkiye satış fiyatı 66 bin TL civarı olabilir. iPhone 17 modelinin özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz: