Şaka Değil Gerçek: iPhone 18 Hiç Çıkmayabilir!

Önümüzdeki aylarda merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanan Apple, aynı zamanda gelecek sene piyasaya süreceği yeni iPhone18 modelleri üzerinde de çalışmalara başladı. 2026 yılında telefonların tanıtım takviminde değişiklere gideceği söylenen firmanın, şimdide seriye yeni modeller ekleyip bazılarını da rafa kaldıracağı konuşuluyor.

Sektörel kaynaklardan gelen iddialara göre Apple, gelecek sene tanıtmayı planladığı yeni katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Fold ve uygun fiyatlı yeni "e" modeli nedeniyle klasik iPhone serisindeki ana modelden taviz verebilir. Nitekim ortaya çıkan raporlar, iPhone 18 serisindeki temel modelin piyasadan çekileceğini gösteriyor. İşte detaylar!

Apple iPhone 18 Serisinde Ana Modele Yer Vermeyebilir

Apple'ın, bu yıl iPhone 17 serisindeki Plus modelinin yerine yeni Air cihazlarına yer vermesinin ardından, iPhone 18 serisiyle birlikte daha radikal bir değişikliğe gideceği belirtiliyor. Şirketin, serideki ana modeli tamamen rafa kaldıracağı, ancak bu temel modelin yerine iki farklı yeni cihaz daha ekleyerek seriyi toplamda 5 modelden oluşturacağı söyleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 18 serisi ile birlikte hayatımıza girecek bu iki yeni modelden biri, merakla beklenen iPhone Fold olacak. Diğeri ise, uygun fiyatlı "e" modellerinin güncel versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Temel iPhone 18 modelinin seriden ayrılma ihtimali, bu iki yeni cihazın geleneksel modellere kıyasla daha fazla satış yapabilme potansiyeline dayanıyor.

Bu iddiaların doğru olduğu senaryoda, beş farklı modele ev sahipliği yapacak olan iPhone 18 serisinin lansman takvimi alışılmışın dışında olacak. Buna göre, ilk olarak 2026 yılının ilk yarısında yeni "iPhone e" modeli piyasaya sürülecek. Ardından, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazlarının her zamanki gibi eylül ayında görücüye çıkması öngörülürken, merakla beklenen iPhone Fold'un ise yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefonların iPhone 18 modelinin yerine geçmesi iPhone satışlarını nasıl etkileyebilir? Yorumlarda buluşalım.