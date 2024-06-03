iPhone Kullanan Oyuncuları Müjde: Artık Nintendo 3DS Oyunları iPhone'larda Oynanabilecek!

iOS kullanıcıları artık sevdikleri Nintendo 3DS oyunlarını iPhone'larına indirip oynayabilecekleri heyecan verici bir döneme giriş yapıyorlar.

App Store'da bulunan ilk Nintendo 3DS oyun emülatörü olan Folium, sonunda kullanıcıların erişimine sunuldu.

O emulador Folium adicionou suporte ao Nintendo 3DS pra iPhone, mas como dá pra ver no vídeo abaixo, ainda tem muito trabalho a ser feito, tanto do ponto de vista de otimização quanto de personalização



Mais detalhes sobre ele no post do link abaixo pic.twitter.com/G2QN9ssOll — Eric Arraché (@ericarrache) June 3, 2024

Nintendo Artık Ceplerimize Giriyor!

Folium, iOS platformunda Game Boy Advance, Nintendo 3DS ve Nintendo DS gibi çeşitli oyunları destekleyen bir emülatördür. Uygulama, Apple'ın iOS 15 ve üzeri sürümlerini çalıştıran iPhone'lar için optimize edilmiştir ve App Store'da 4,99 dolarlık bir ücret karşılığında sunulmaktadır. Ancak, kullanıcılar oyunları indirmek için ayrıca ROM dosyalarına ihtiyaç duyabilir.

Bu, Apple'ın son zamanlarda App Store'da retro oyun emülatörlerine izin vermeye başlamasıyla gerçekleşti. Özellikle, Folium'un piyasaya sürülmesiyle, Nintendo 3DS oyunlarını iOS cihazlarında oynama fırsatı elde eden kullanıcılar için önemli bir adım atılmış oldu.

Folium, Nintendo 3DS hayranlarının uzun zamandır beklediği bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak, uygulamanın optimize edilmesi ve özelleştirilmesi gerekebilir.

Yine de, bu tür bir emülatörün App Store'da mevcut olması, iOS kullanıcılarının retro oyun deneyimini daha da zenginleştirecektir. Folium'u indirmek ve kullanmak isteyenler, App Store'dan edinebilir.