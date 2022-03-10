iPhone SE 3'ün İlk Geekbench Sonuçları Paylaşıldı

Resmî olarak tanıtımı yapılan ve satışlarına başlanan iPhone SE 3'ten gelen ilk Geekbench sonuçları, bu yeni telefonun iPhone 13 ile benzer bir performansa sahip olduğunu gösteriyor. Üstelik sonuçların ilginçliği sadece bununla kalmıyor. Her iki akıllı telefon da 4GB RAM'e sahip.

Geekbench testi, akıllı telefonların ve diğer cihazların performansını karşılaştırmak için kullanılan bir kıyaslama aracıdır. iPhone SE 3 (Geekbench testinde iPhone 14,6 olarak adlandırılıyor) tek çekirdekte 1695 puan alırken, çok çekirdekli testte 4021 puana ulaştı. Referans olması gerekirse iPhone 13 Mini 1686 tek çekirdek puanına, 4489 çok çekirdek puanına ulaşmıştı. Bununla birlikte Geekbench testi, her iki telefonun da 3GB RAM içeren iPhone SE 2020 ile karşılaştırıldığında 4GB RAM'e sahip olduğunu gösteriyor.

iPhone SE 3 Geekbench Testi

Ayrıca bu puanlar iPhone SE 3'teki A15 Bionic çipinden gelen GPU'nun dört çekirdeğe sahip iPhone 13 serisinde bulunan ile aynı olduğunu ispatlıyor. iPhone 13 Pro ise GPU için ekstra bir çekirdeğe ve daha fazla RAM'e sahip.

iPhone SE 3'te Seramik Kalkan, MagSafe özellikleri, 5G mmWave ve suya karşı daha iyi direnç gibi birçok önemli özellik bulunmadığından bu rakamlar iyi mi yoksa kötü haber mi buna siz karar verin. Ek olarak iPhone SE 3'ün Türkiye fiyatı da belli oldu. Aşağıdaki haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.