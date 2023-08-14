iPhone SE 4'ten Yeni Detaylar: Eylem Tuşu ve Yeni Yükseltmeler!

iPhone SE 4, Apple'ın SE serisinde şimdiye kadar gördüğümüz en büyük yükseltmeye sahip olacak gibi görünüyor, öyle ki iPhone 15 veya iPhone 15 Plus'ın bile sahip olmasını beklemediğimiz bir özelliğe sahip olabilir.

Sızıntıyı yapan @URedditor'a göre iPhone SE 4, henüz hiçbir iPhone'da bulunmayan ancak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e dâhil edileceği yaygın olarak söylenen bir özelliğe sahip olacak.

Bilindiği üzere iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te yeni 'Eylem Tuşu' bulunacak ve bu tuş, yan tarafındaki sessize alma düğmesinin yerini alacak.

iPhone SE 4'te Başka Ne Yenilikler Bekliyoruz?

Sızıntıya göre iPhone SE 4 de bu özelliğe sahip olacak ve merakla beklenen telefonda görmeyi beklediğimiz tek yenilik bununla sınırlı değil.

Daha önce iPhone SE 4'ün 6.1 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı ve çentik ve fiziksel home tuşunun bulunmadığı iPhone 14 benzeri bir tasarıma sahip olacağını duymuştuk. Ayrıca telefon Avrupa Komisyonu yasaları çerçevesinde USB-C kablo ile geleeck.

Sızıntıya dair son aktarılan bilgi ise iPhone SE 4, iPhone SE (2022) gibi sadece tek arka kameraya sahip olacak.

Peki sizin iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.