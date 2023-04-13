iPhone SE 4 ile İlgili Yeni Bir Çıkış Tarihi Ortaya Atıldı!

Apple'ın giriş seviyesi akıllı telefon serisi ile ilgili son yıllarda pek çok söylenti duyduk. En yeni iPhone SE 3 (2022) şu anda satın alınabilecek en iyi uygun fiyatlı telefonlardan biri. Bununla birlikte, dâhili olarak çok yetenekli bir cihaz olmasına rağmen (güçlü A15 işlemci sayesinde), iPhone SE serisi hâlâ günümüz seviyesinin gerisinde kalıyor.

Analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan ve ilk olarak MacRumors tarafından özel bir makalede ele alınan yeni bir sızıntıya göre yeni iPhone SE "2025 yılında özel tasarlanmış bir 5G modem ile" piyasaya sürülecek.

iPhone SE 4'ün 2025 Yılında Piyasaya Sürülmesi Bekleniyor

Bu yeni bilginin en ilgi çekici yanı, şu anda sektörün büyük çoğunluğu tarafından beklenenden biraz daha farklı bir zaman çizelgesi ortaya koyması. Geçmişteki diğer kaynaklara göre iPhone SE 4'ün 2024 yılında piyasaya çıkması bekleniyordu. iPhone SE'nin bir sonraki telefonunun bu kadar önemli olmasının nedeni çok basit. Çoğu rapor, Apple'ın fiyat performans modelinin ilk olarak 2017'de iPhone X ile tanıtılan çentikli iPhone tasarımının bir versiyonunu benimseyeceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, iPhone SE 4'ün iPhone XR'ye mi yoksa başka bir analistin beklediği gibi iPhone 13/14'e mi benzeyeceğinden emin değiliz. Yine de bu üç model arasındaki fark mevcut tasarıma kıyasla oldukça az. Dolayısıyla iPhone SE 4, Apple hangi iPhone'u geri dönüştürmeye karar verirse versin çok daha modern bir estetiğe sahip olacak.

2025'e dek oldukça uzun bir zaman var ve bir yıldan daha uzun bir sürede çok şey değişebilir. Ne yazık ki Apple kullanıcılarının gerçekten hak ettiği giriş seviyesi iPhone SE güncellemesi için beklememiz gerekecek gibi görünüyor.