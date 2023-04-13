iPhone SE 4 ile İlgili Yeni Bir Çıkış Tarihi Ortaya Atıldı!
Apple'ın fiyat performans modeli iPhone SE serisinin yeni telefonuyla ilgili yeni bir çıkış tarihi ortaya atıldı. İşte detaylar!
Apple'ın giriş seviyesi akıllı telefon serisi ile ilgili son yıllarda pek çok söylenti duyduk. En yeni iPhone SE 3 (2022) şu anda satın alınabilecek en iyi uygun fiyatlı telefonlardan biri. Bununla birlikte, dâhili olarak çok yetenekli bir cihaz olmasına rağmen (güçlü A15 işlemci sayesinde), iPhone SE serisi hâlâ günümüz seviyesinin gerisinde kalıyor.
Analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan ve ilk olarak MacRumors tarafından özel bir makalede ele alınan yeni bir sızıntıya göre yeni iPhone SE "2025 yılında özel tasarlanmış bir 5G modem ile" piyasaya sürülecek.
iPhone SE 4'ün 2025 Yılında Piyasaya Sürülmesi Bekleniyor
Bu yeni bilginin en ilgi çekici yanı, şu anda sektörün büyük çoğunluğu tarafından beklenenden biraz daha farklı bir zaman çizelgesi ortaya koyması. Geçmişteki diğer kaynaklara göre iPhone SE 4'ün 2024 yılında piyasaya çıkması bekleniyordu. iPhone SE'nin bir sonraki telefonunun bu kadar önemli olmasının nedeni çok basit. Çoğu rapor, Apple'ın fiyat performans modelinin ilk olarak 2017'de iPhone X ile tanıtılan çentikli iPhone tasarımının bir versiyonunu benimseyeceğini gösteriyor.
Bununla birlikte, iPhone SE 4'ün iPhone XR'ye mi yoksa başka bir analistin beklediği gibi iPhone 13/14'e mi benzeyeceğinden emin değiliz. Yine de bu üç model arasındaki fark mevcut tasarıma kıyasla oldukça az. Dolayısıyla iPhone SE 4, Apple hangi iPhone'u geri dönüştürmeye karar verirse versin çok daha modern bir estetiğe sahip olacak.
2025'e dek oldukça uzun bir zaman var ve bir yıldan daha uzun bir sürede çok şey değişebilir. Ne yazık ki Apple kullanıcılarının gerçekten hak ettiği giriş seviyesi iPhone SE güncellemesi için beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
Yine Yeni Yeniden: iPhone SE 4 Geliştiriliyor Olabilir!
Bir ara rafa kaldırıldığı söylenen iPhone SE 4, yeniden gündeme gelmiş gibi görünüyor. Ünlü endüstri analisti Ming Chi-Kuo tarafından ortaya atılan bu haberin yanı sıra şimdi de Kore'den gelen bir raporda Çin'in en büyük ekran üreticilerinden BOE'nin cihaz için OLED panel tedarik etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.
Apple'dan iPhone SE 4 Modeliyle İlgili Yeni Karar
iPhone SE 4, bir gün piyasaya sürüldüğünde orta segmentler arasında en heyecan verici modellerden biri olabilir. Söylentiler, Apple'ın uygun fiyatlı telefon için kapsamlı bir yeniden tasarım üzerinde çalıştığını söylüyordu ancak analist Ming-Chi Kuo, Twitter'da iPhone SE 4'ün kaderi hakkında yeni bir rapor yayınladı.
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