iPhone SE 4'ün Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı: Uygun Fiyatlı iPhone Geliyor!

Uygun fiyatlı iPhone sahibi olmayı mümkün hâle getiren iPhone SE serisinin yeni modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. iPhone SE 4'ün çıkış tarihi sızdırıldı. Peki, ucuz iPhone ne zaman çıkacak?

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

9 Eylül tarihinde düzenlenen Apple etkinliğinde iPhone 16 serisi dahil birçok ürün tanıtıldı ancak iPhone SE 4 duyurulmadı. Yaşanan yeni gelişme, telefonun ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, Apple Intelligence desteğine sahip iPhone SE 4 modelini 2025 yılının başlarında tanıtacak. Ucuz iPhone modelinin yanı sıra yeni iPad Air modelleri ve iPad Air için yenilenmiş bir Magic Keyboard da duyurulacak.

Apple, iPhone SE modellerini genellikle mart veya nisan ayında tanıttı. Bu nedenle söz konusu ürünleri 2025 yılının mart veya nisan ayında görebiliriz.

Gurman'a göre yeni iPhone SE modeli iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacak. Bu, cihazın muhtemelen Face ID'yi destekleyeceği anlamına geliyor. Mevcut iPhone SE modelinde ise bir Touch ID butonunun yer aldığını belirtelim.

En heyecan verici detay ise yeni telefonun Apple Intelligence'ı da destekleyecek olması. Dolayısıyla uygun fiyata alınan iOS telefonda yapay zeka özelliklerinden yararlanılabilecek.

Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen yeni iPhone modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.