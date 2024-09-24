iPhone SE 4'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Uygun fiyatlı iPhone sahibi olmak hepimizin hayali. Ne yazık ki döviz kurları ve ülkemizdeki akıllı telefonlara uygulanan vergiler buna en büyük engel. Neyse ki Apple'ın bizim gibi ülkeler ve bir telefona servet harcamak istemeyen insanlar için bir ucuz iPhone çözümü var. iPhone SE olarak bilinen bu serinin yeni modeli ise yolda. Peki iPhone SE 4, Türkiye'de ne kadar satılacak?

Ucuz iPhone SE 4 Ne Kadar Olacak?

Uygun fiyatlı iPhone ve ucuz iPhone olarak da isimlendirilen iPhone SE 4, uzun zamandır merakla bekleniyor. Ne yazık ki bu beklentilerin gösterdiğinin aksine iPhone SE 4, 9 Eylül'deki Apple etkinliğinde iPhone 16 serisi ile birlikte gösterilmedi. Yine de telefon henüz çıkmasa da hakkında bazı iddialar mevcut.

Örneğin son olarak iPhone SE 4'ün fiyatı sızdırıldı. İddialara göre uygun fiyatlı iPhone 499 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu her ne kadar beklenenden fazla olsa da iyileştirmeleri düşününce mantıksız değil. Apple'ın yeni iPhone SE modelinde tasarım değişikliğine gideceğini hepimiz biliyorduk.

Ucuz iPhone SE 4, selefinin aksine "Home Button" ile değil, iPhone X ve iPhone 14 arası modellerde kullanılan çentikli çerçevesiz ekranla gelecek. Bu da onu diğer iPhone SE modellerine kıyasla daha modern, daha ilgi çekici ve daha alınabilir bir telefon yapacak. Face ID gibi modern teknolojiler de bu cihazda kendine yer bulacak.

Ancak bu tür iyileştirmeleri yapmak ucuz değil. Bu nedenle uygun fiyatlı iPhone SE 4, seleflerinden fiyat konusunda da ayrılacak. Ancak hala Apple'ın en ucuz telefonu olmayı başaracak. Peki dolar yorumlarını bir kenara bırakırsak, iPhone SE 4, Türkiye'de ne kadar olacak? işte burada vergilerin de araya girmesiyle işler karışıyor.

iPhone SE 4, Türkiye'de Ne Kadara Satılacak?

Bir dakika için iddiaların doğru olduğunu varsayalım. Uygun fiyatlı iPhone'umuz gerçekten de Apple etkinliğinde 500 dolar fiyat etiketiyle duyurulmuş olsun. Bu güncel kurla yaklaşık 17 bin TL yapıyor. Harika değil mi? Ne yazıık ki durum tam olarak o kadar basit değil. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye'de akıllı telefonlara uygulanan pek çok vergi var.

Evet 500 dolar TL'ye çevirildiğinde 17 bin TL yapıyor. Ancak vergileri eklediğimizde iPhone SE 4, Türkiye'de çok daha pahalıya geliyor. Vergiler eklendiğinde ise fiyat şu şekilde:

Vergisiz Fiyat : 17.077,70 TL

: 17.077,70 TL Kültür Bakanlığı : %1 (170,80 TL)

: %1 (170,80 TL) TRT Bandrolü : %12 (2.069,80 TL)

: %12 (2.069,80 TL) ÖTV : %50 (9.659,10 TL)

: %50 (9.659,10 TL) KDV : %20 (5.795,50 TL)

: %20 (5.795,50 TL) Toplam Vergi : %103.6 (17.695,20 TL)

: %103.6 (17.695,20 TL) Tahmini Satış Fiyatı: 34.772,90 TL

Gördüğünüz üzere uygun fiyatlı iPhone SE 4, gerçekten de 500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarsa Türkiye'de 34 bin 723 TL'ye satılacak. Elbette ki Apple, önemli bir faktör olarakbu sonucu etkileyebilir. Her ne kadar biz sosyal medya etkisiyle Apple ürünlerini "pahalı" bulsak da gördüğünüz üzere bu pahalılığın nedeni şirket değil.

Vergiler olmasa Apple ürünleri ülkemizde çok daha uygun fiyata satılabilir. Hatta zaman zaman Apple, ülkemizde bazı ürünleri diğer ülkelere göre ucuza satarak bu vergi oranlarında düşüş yaşanmasını sağlıyor. Yani 34.999 TL görebileceğimiz gibi 29.999 TL gibi fiyat etiketleri de mümkün. Ne yazık ki bunun için şimdilik beklememiz gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16'nın işlemcisi Apple A18 kullanan ve iPhone 12 benzeri bir tasarım sunan iPhone SE 4, 34 bin TL'ye satılsa alır mıydınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.