2020 iPhone SE Fiyatını Hak Ediyor Mu? Yeni iPhone SE Satın Alınır Mı?

2020 iPhone SE özellikleri ve fiyatı ile etkileyici bir cihaz. Küçük ekranlı iPhone seviyorsanız tercih edebileceğiniz bir model iPhone SE 2020. Yeni iPhone SE ne kadar uygun fiyatlı tartışılır ancak iPhone’lar arasında en ucuzu. iPhone SE 2020 fiyatını hak ediyor mu? 2020 iPhone SE alınır mı? iPhone SE 2020 Türkiye fiyatına değecek özellikler sunuyor mu? iPhone SE 2 satın alınır mı? yazımızda.

2020 iPhone SE Fiyatını Hak Ediyor Mu?

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE ikinci nesil dün duyuruldu. Apple Türkiye sayfasından 2020 iPhone SE özelliklerini paylaştı. Sürpriz bir şekilde cihaz hemen Türkiye’de satışa sunuldu. iPhone SE 2020 fiyatı 5299 TL’den başlıyor. Apple Türkiye Online Store’a baktığımızda şu anda en ucuza satılan iPhone modeli SE 2. iPhone 8 kasasıyla güncel donanımla gelen iPhone SE 2. nesil fiyatını hak ediyor mu? iPhone SE 2 satın alınır mı? Gelin iPhone SE 2020 satın almak için neden var mı? bakalım.

2020 iPhone SE Fiyatı

2020 iPhone SE Türkiye fiyatı şu şekilde:

iPhone SE 64 GB Fiyatı - 5299 TL

iPhone SE 128 GB Fiyatı - 5749 TL

iPhone SE 256 GB Fiyatı - 6599 TL

iPhone SE 2020 Satın Almak İçin 5 Neden

Uygun Fiyatlı iPhone

Şu anda Apple Türkiye Online Store’da üç iPhone modeli satışta: iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, iPhone XR ve iPhone SE. iPhone SE 2020’nin tanıtılmasıyla birlikte iPhone 8 serisi satıştan kaldırıldı. Tipik Apple hareketi! Şu anda şirketin en üst seviye, dolayısıyla en pahalı telefonu iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max fiyatı 11.999 TL (Apple Store fiyatıdır) iPhone 11 Pro fiyatı da 10 bin TL’nin üzerinde. Donanımsal olarak benzerlikleri olan iPhone 11’in fiyatı ise 7299 TL. 2019'un en çok satan akıllı telefonu iPhone XR fiyatı 6499 TL. Yeni satışa sunulan 2020 iPhone SE fiyatı 5299 TL. Tabii ki bu fiyatlar mağazadan mağazaya değişiyor ve 64GB baz model için geçerli. Apple Türkiye mağazasından satın almayı düşünüyorsanız, üç seçenek arasından en uygunu iPhone SE 2. iPhone deneyimi yaşamak istiyor ve bir akıllı telefona yüksek bütçe ayırmak istemiyor veya bütçeniz yoksa, iPhone SE 2020 modelini tercih edebilirsiniz.

Küçük Ekranlı Telefon

Eski iPhone SE’nin boyutunu (4 inç) ideal buluyor başka bir deyişle yeni iPhone’ların elde tutuşunu rahat bulmuyorsanız, iPhone SE 2020 sizin cihazınız. Telefonun ekranu son çıkan modern telefonlara kıyasla oldukça küçük. SE 2, tanıtılana kadar iPhone 11, en küçük yeni iPhone modeliydi. iPhone SE 2, biraz daha küçük. Yalnız, iPhone SE ile neredeyse aynı boyutta, daha büyük ve üst ve alt çerçevelerin olmadığı ekran (5.4 inç) ile geleceği ve Face ID gibi daha modern teknolojilerini barındıracağı iddia edilen iPhone 12, Apple’ın bir sonraki telefonu olacak. Ancak bu sadece söylenti. Sonuç olarak, küçük telefonları daha kullanışlı buluyorsanız, 2020 iPhone SE’yi tercih etmemeniz için bir neden yok.

Touch ID

Face ID, Apple’ın bir akıllı telefondaki en güvenli yüz tanıma ve kimlik doğrulama olabilir ancak hala birçok kullanıcı Touch ID parmak izi okuyucuyu barındıran Home tuşunu seviyor. Keşke Face ID ile Touch ID’yi (ekrana gömülü) aynı cihazda görebilsek ancak Apple henüz bu teknolojiyi sunmadı. 2020 iPhone SE ilginç olarak Face ID yerine Touch ID teknolojisini barındırıyor. Yeni iPhone SE, 2. nesil Touch ID ile geliyor. Okuma hızı tartışılmaz ancak ıslak veya kirli elle okumakta biraz güçlük çekebilirsiniz. Face ID’de böyle bir sorun yok. Touch ID parmak izi okuyucu mu Face ID yüz tanıma mı? karar sizin.

En İyi Tek Kamera Sistemi

2020 iPhone SE, iPhone 11 ile aynı geçiş açılı arka kameraya (12 megapiksel f/1.8) sahip. A13 işlemcisi ile tüm portre aydınlatma efektleri ve Akıllı HDR dahil aynı görüntü ve video işleme yeteneğine sahip ancak Apple gece modundan bahsetmedi. Kameralar farklı olmamasına karşın telefonda gece modu ile çekim özelliği yok ya da Apple tarafından yazılımsal olarak kapatıldı veyahut güncelleme ile verilecek. Bu konuda net bir bilgi yok. Gece modu dışında yeni iPhone SE’nin bir eksiği daha var; arka kamerada telefoto lens, ultra geniş lens yok. Portre Mod kullanabiliyorsunuz ancak iPhone XR’da olduğu gibi sadece kişinin yüzünü algıladığında çalışıyor ve ön kamerada Portre Mod yok. iPhone SE’nin ön kamerası diğer modern iPhone’larda olduğu kadar iyi değil. iPhone 8’de bulunan 7 megapiksel kamera mevcut ve 30fps’de 1080p video kaydı yapabiliyor. A13 Bionic işlemci, daha iyi görüntü işleme yapsa da donanım biraz eski. Arka kameradaki fotoğraf ve video kalitesi iPhone 11 ile aynı. Sonbaharda tanıtılacak iPhone 12’nin daha iyi kamera ile geleceği kesin; fiyattan çok kaliteyle ilgileniyorsanız beklemek isteyebilirsiniz.

iOS Güncellemesi: 2020 iPhone SE 5 Yıl Üzmez!

iPhone’lar pahalı! Bazı insanlar her sene yeni model almayı tercih ederken, bazıları son yazılım güncellemesini alana kadar kullanmayı tercih ediyor. 2020 iPhone SE’nin işlemcisi A13 Bionic. Apple’ın en yeni işlemcisine sahip olmasıyla 2020 iPhone SE, yıllarca iOS güncellemelerini sorunsuzca alacak, 5 sene boyunca performans anlamında bir sorun yaşamayacağınız bir telefon. Elbette pil performansı zamanla düşecek ancak bu en pahalı iPhone modelinde de karşılaşacağınız bir sorun. Bu arada iPhone SE, iOS 13 ile geliyor.

2020 iPhone SE Özellikleri