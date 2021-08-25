Son iOS Güncellemesi iPhone Servis Yok Hatasına Yol Açtı

Apple firmasının yayımladığı son iOS güncellemesi, bazı kullanıcılarda iPhone servis yok hatasına neden oldu. Peki, iPhone şebeke sorunu nasıl çözülür? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

iOS güncellemeleri genellikle büyük özellikler yerine küçük hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerir. Birkaç hafta önce yayımlanan iOS 14.7.1 güncellemesi de Apple Watch modellerinde yer alan bir hatayı gidermek için yayımlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından yayımlanan söz konusu güncelleme, bazı kullanıcılar için büyük bir soruna yol açtı. Apple Destek Toplulukları ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında yer alan gönderilere göre bazı kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra ekranın üst kısmında "Servis yok" yazısı ile karşı karşıya kaldı.

BGR'deki habere göre servis yok sorunu yaşayan kullanıcılar için henüz bir güncelleme yayımlanmadı. Bazı kullanıcılar, karşılaştıkları sorunu çözmek için cihazlarını yeniden başlatmayı ve ağ ayarlarını sıfırlamayı denedi fakat bu yöntemler hiçbir işe yaramadı. Kullanıcıların bazıları ise SIM kartlarını değişti ve operatörleri ile iletişime geçti ancak bu yöntemler de sorunu çözmedi.

iPhone Servis Yok Hatası Nasıl Çözünülür?

Teknoloji devi Apple, konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şirketin destek sayfasında söz konusu soruna ilişkin bir çözüm yer alıyor. Destek sayfasında Apple kullanıcılarının servis yok hatası ile karşı karşıya kaldığında uygulaması gereken adımlar ayrıntılı bir şekilde bulunuyor.

Destek sayfasında söz konusu hata ile karşılaşan kullanıcıların operatör ayarı güncellemesi olup olmadığı kontrol etmesi gerektiği ifadesi yer alıyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Aygıtınızın Wi-Fi ağına veya hücresel ağa bağlı olduğundan emin olun.

Ayarlar > Genel > Hakkında'ya dokunun. Kullanılabilir bir güncelleme varsa operatör ayarlarınızı güncelleme seçeneğini görürsünüz.

Aygıtınızdaki operatör ayarlarının sürümünü görmek için Ayarlar > Genel > Hakkında'ya dokunun ve Operatör'ün yanına bakın.

Apple ayrıca SIM kartın yeniden takılması, ağ ayarlarının sıfırlanması, operatör ile irtibat kurulması, iPhone ya da iPad'in güncellenmesi gibi yöntemler de öneriyor ancak kullanıcıların bu yöntemleri denediğini ve sorunun çözülmediğini görüyoruz.