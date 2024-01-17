Apple'dan Şaşırtan Yeni iPhone Patenti: Su Altı Kullanıcı Arayüzü!

Apple'ın son dönemde gelecek iPhone'larda kullanacağı yenilikler için patentler aldığına şahit olmuştuk ancak bu seferki oldukça ilginç. Apple'ın yeni patenti iPhone için yeni bir "su altı kullanıcı arayüzü"ne işaret ediyor.

Hiç dalış yaparken iPhone'unuzu kullanmayı hayal ettiniz mi? Eğer etmediyseniz Apple'ın yeni patenti sizleri hem şaşırtacak hem de iPhone'unuz için yeni bir kullanım alanı sağlayacak.

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından bu hafta yayınlanan bir patent, gelecekteki iPhone'larda yer alabilecek yeni bir su altı dostu kullanıcı arayüzü tasarımını gün yüzüne çıkarıyor.

iPhone "Su Altı Kullanıcı Arayüzü" Nasıl Çalışacak?

Burada ilginç olan nokta, Apple'ın en yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri su altında kullanılmak üzere tasarlanmadığı bilinen bir gerçek ve mevcut en yeni modeller yalnızca maksimum altı metre derinlikte 30 dakika boyunca suya daldırılabiliyor.

2021'de dosyalanan ve kısa süre önce yayınlanan patent, gelecekteki bir iPhone'un su altında olduğunu nasıl algılayabileceğini ve kullanıcı arayüzünü su altında yüzerken gezinmesi daha kolay olan daha basit bir iOS sürümüne nasıl ayarlayabileceğini ortaya koyuyor.

Hâlihazırda Apple'ın en su altı dostu cihazı, 100 metreye kadar suya dayanıklı olan ve 40 metreye kadar eğlence amaçlı dalışlarda kullanılabilen Apple Watch Ultra 2.

Gelecekteki bir iPhone'un bu yeni arayüze veya daha su geçirmez bir tasarıma sahip olduğunu ne zaman görebileceğimiz belli değil. Bu patent yeni yayınlandı, bu nedenle muhtemelen bu yıl çıkacak iPhone'da görmeyeceğiz.

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