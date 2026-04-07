Çok Güçlü İşlemcili Katlanabilir iPhone'un İsmi Ortaya Çıktı

Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce fiyatı ve özellikleri sızdırılan katlanabilir iPhone'un bu kez ismi ortaya çıktı. Daha önce telefonun "fold" olarak isimlendirileceği iddia ediliyordu ancak yeni sızıntı, bunun doğru olmadığını gösterdi.

Katlanabilir iPhone'un İsmi Ne Olacak?

Apple'ın yeni katlanabilir telefonunun "iPhone Ultra" olarak isimlendirileceği iddia edildi. Apple daha önce birçok ürününde "Ultra" kelimesini kullanmıştı. Apple Watch Ultra ve M serisi Ultra işlemcileri buna örnek verilebilir. Bu isim, kullanıcıya doğrudan "bu cihaz performans ve dayanıklılık açısından ulaşılabilecek en son nokta" mesajını verecek.

Söz konusu katlanabilir telefona "iPhone Fold" veya "iPhone Pro Max Fold" demek yerine "iPhone Ultra" demek, cihazı standart iPhone'lardan ayırarak yepyeni bir premium kategoriye yerleştirecek. Bu arada Apple tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı bir isme sahip olabileceğini de belirtelim.

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

İkinci Ekran: 5,5 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: A20 Pro

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

İşletim Sistemi: iOS 27

Katlanabilir iPhone'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone Ultra gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci, Apple'ın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü telefon işlemcisi olacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te yer alan A19 Pro, Genshin Impact ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Assassin's Creed Mirage'i ortalama 30 FPS'te, Resident Evil Village'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

A19 Pro'nun oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda A20 Pro'ya sahip iPhone Ultra'da çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşılacaktır. Yani Apple'ın yeni katlanabilir telefonunda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Ayrıca video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecek.

Katlanabilir iPhone'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Ultra'nın ana ekranı 7,8 inç, ikinci ekranı ise 5,5 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında geçiş yaparken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Ultra'nın 2027 yılının ilk aylarında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir iPhone'un tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Aslında telefonun daha önce iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyordu. Yeni ortaya atılan iddiaya göre test sürecinde yaşanan bazı sorunlar, katlanabilir telefonun 2027'ye ertelenmesine yol açtı.

Katlanabilir iPhone Türkiye'de Satılacak mı?

iPhone Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iPhone 17 serisi, iPhone 17e ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın çok sayıda telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda katlanabilir telefon da Türkiye'de satışa sunulacaktır.

Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Ultra'nın 2000 dolar ile 2500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 90 bin TL ile 112 bin TL arasında bir tutara denk geliyor. Buna göre katlanabilir telefonun Türkiye fiyatı 181 bin TL ile 227 bin TL arasında olabilir. Tabii ki konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini de belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Bana göre Apple'ın katlanabilir telefonu için "iPhone Ultra" ismini tercih etmesi, yalnızca basit pazarlama stratejisinden ziyade ne kadar iddialı olduklarının bir kanıtı. Apple bu cihaza "Ultra" diyerek "bu sadece katlanan bir Pro Max değil, tasarımıyla, soğutmasıyla ve gücüyle tamamen yepyeni bir cihaz" mesajı veriyor. Bu arada eğer iddialar doğruysa telefonun fiyatı oldukça yüksek olacak. Elbette Apple'ın Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini de unutmamak gerekiyor.