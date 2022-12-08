iPhone'ların USB-C'ye Geçiş Yapacağı Tarih Belli Oldu

Avrupa Birliği, kendi yetki alanında satılan tüm akıllı telefonların, iPhone dâhil bir USB-C bağlantı noktasına sahip olması gerektiğine ilişkin resmî bir son tarih belirledi.

AB, ortak şarj yasasını Ekim ayında resmen onayladı ancak yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği kesin olarak bilinmiyordu. Şimdi ise yeni yayınlanan bir direktifte AB, 28 Aralık 2024'e kadar tüm akıllı telefonların USB-C'ye sahip olması gerektiğini belirtiyor.

28 Aralık 2024'te Tüm Telefonlar USB-C'ye Geçmiş Olacak

Tabletlerin de telefonlar gibi yeni yasa kapsamında USB-C'ye geçmesi gerekecek. Yalnızca bağlantı noktası olmayan kablosuz şarja dayanan ürünlerin USB-C içermesi gerekmeyecek.

Apple'ın Dünya çapında pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Greg Joswiak "Joz", Apple'ın AB'nin yeni yasasına uymaktan başka çaresi olmadığını doğruladı. Joz, Apple'ın USB-C'ye ne zaman geçeceğini açıklamadı ancak görünüşe göre artık son tarihi geciktirme gibi bir ihtimalleri bulunmuyor.

Raporlar, Apple'ın Eylül 2023'te iPhone 15 ile 2024 sonbaharından önce USB-C'ye geçiş yapmayı planladığını gösteriyor.