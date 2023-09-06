iPhone15'in Kamera Özellikleri Sızdırıldı: İki Özellik Çok Konuşulacak!

iPhone 15 serisinin çıkış tarihine çok az kladı. 12 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikte serinin tüm cihazları hakkında detaylı bilgi verilecek.

Bugüne kadar birçok kişi cihazların özellikleri hakkında tahminde bulunudu, internette sızıntılar yapıldı.

Yeni gelen habere göre ise lansman günü en çok konuşulacak konulardan bir tanesi serinin geliştirilmiş kamera özellikleri olacak. Söylenene göre özellikle sensörler, gündemde bomba etkisi yaratacak.

Periskop Lens ve 48 Megapiksel Sensör

Apple'ın lansmanda bahsedeceği en dikkat çekici iki özellik periskop lens ve 48 Megapiksel sensör olacak. iPhone 15 Pro Max'in sahip olacağı periskop zoom kamera özelliği hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

iPhone 15 Pro Max'e özel olacak periskop kameranın 1/1.9 inç sensör boyutuna sahip olacağı söylendi. Bu durumda iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'teki 1/3.5 inç telefoto ünitesinden daha büyük olacak.

Odak uzaklığında da birtakım iyileştirmeler var. Örneğin; Apple'ın iPhone 14'teki 77 mm odak uzaklığı, yeni seride 85 mm olacak.

Yakınlaştırma özelliğiyle ilgili ise henüz bir bilgi yok. Ancak onun da 3x'ten 6x'e kadar yükselmesi bekleniyor.

Bir diğer önemli konu ise iPhone 15'in ana arka kamerasının 48 Megapiksel olması. Sony tarafından üretilen sensör, kullanıcıları bir hayli sevindirecek.

Telefonun ikinci kamerası ise 12 MP çözünürlükte ve f/2.4 diyafram aralığında olacak.

iPhone 15 Serisinin Sızdırılan Kamera Özellikleri

Telefon Ana Kamera Ultra Genişlik Telefoto iPhone 15 48 Megapiksel, f/1,6 12 Megapiksel, f/2,4 - iPhone 15 PLus 48 Megapiksel, f/1,6 12 Megapiksel, f/2,4 - iPhone 15 Pro 48 Megapiksel, f/1,8, Sony IMX803 1/1,3″ 13,4 Megapiksel, f/2,2 2,7 Megapiksel, f/2,8 iPhone 15 Pro Max 48 Megapiksel, f/1,8, Sony IMX803 1/1,3″ 12,7 Megapiksel, f/2,8, 85 mm periskop lens, 1/1,9″ 3,4 Megapiksel, f/2,2

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