iPhone 15 Serisi ile Gelecek Renkler Paylaşıldı! (Video)

Birkaç gün önce internette dolaşan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro sahte ünitelerinin görüntüleri, yeni modellerin potansiyel renklerine daha iyi bakmamızı sağladı. Şimdi ise iPhone 15 renklerini gösteren yeni bir video paylaşıldı.

Jon Rettinger, X'te mavi, siyah, sarı, pembe ve beyaz olmak üzere söylentilere konu olan beş rengi içeren iPhone 15 modellerinin bulunduğu bir video paylaştı.

Videoda görüldüğü üzere renkler, Apple'ın geçmişte kullandığı bazı renklerin aksine doygunluktan büyük ölçüde yoksun. Örneğin mavi, kolayca beyazla karıştırılabilir (Apple muhtemelen buna yıldız ışığı diyecek).

iPhone 15 Serisi ile Gelecek Renk Seçenekleri

Time for the iPhone 15 to get some love. I like the muted blue. You? pic.twitter.com/7MhN1jGXHT — Jon Rettinger (@Jon4Lakers) September 6, 2023

iPhone 15'in Dinamik Ada, USB-C portu ve 48MP ana kamera gibi heyecan verici yeni özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Telefonun tıpkı iPhone 14 gibi 6.1 inç ve 6.7 inç versiyonlara sahip olması bekleniyor.

Apple, iPhone 15, Apple Watch Series 9 ve bazı yeni aksesuarları duyurmak için 12 Eylül Salı günü özel bir basın etkinliği düzenleyecek.

Peki siz iPhone 15 serisi renkleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.