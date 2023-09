iPhone 15 Serisi ile Gelecek Renkler Paylaşıldı! (Video)

Birkaç gün önce internette dolaşan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro sahte ünitelerinin görüntüleri, yeni modellerin potansiyel renklerine daha iyi bakmamızı sağladı. Şimdi ise iPhone 15 renklerini gösteren yeni bir video paylaşıldı.

Jon Rettinger, X'te mavi, siyah, sarı, pembe ve beyaz olmak üzere söylentilere konu olan beş rengi içeren iPhone 15 modellerinin bulunduğu bir video paylaştı.

Videoda görüldüğü üzere renkler, Apple'ın geçmişte kullandığı bazı renklerin aksine doygunluktan büyük ölçüde yoksun. Örneğin mavi, kolayca beyazla karıştırılabilir (Apple muhtemelen buna yıldız ışığı diyecek).

Time for the iPhone 15 to get some love. I like the muted blue. You? pic.twitter.com/7MhN1jGXHT