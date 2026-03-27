7.200 mAh Bataryalı Oyun Tableti Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Alldocube'nin ilk olarak geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ortaya çıkan iPlay Mini 4 Ultra'nın fiyatı ve bazı önemli özellikleri açıklığa kavuştu. Yeni tablet, yüksek yenileme hızı, dev batarya kapasitesi ve çok daha fazlası ile birlikte piyasaya sürülecek. Böylece oyun deneyimini de bir üst seviyeye taşıyacak.

iPlay Mini 4 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPlay Mini 4 Ultra, 2.599 yuan fiyat etiketi ile belirlendi. Bu da güncel kurla 16 bin 729 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulsaydı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatı 30 bin TL'yi bulacaktı ancak markanın şu anda resmî distribütörünün bulunmaması, cihazın Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalini düşürüyor.

iPlay Mini 4 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni tablet, 31 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte eksik olan özellikleri de netlik kazanacak. Cihazın Türkiye'de resmî distribütörünün olmaması nedeniyle şimdilik Türkiye'deki kullanıcılar tarafından doğrudan alınıp deneyimlenemeyecek ancak hatırlatmak gerekir ki Xiaomi, Türkiye'deki faaliyetlerini 2018 yılına kadar distribütörler aracılığıyla yürütüyordu. İki yıl geriye gittiğimizde ürünlerini bulmak mümkün bile değildi. Yani Alldocube de birkaç yıl içinde Türkiye'ye gelebilir.

iPlay Mini 4 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

1440 x 2650 piksel Ekran Büyüklüğü: 8,8 inç

Kalınlık: 7,75 mm

iPlay Mini 4 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

iPlay Mini 4 Ultra, 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LCD ekran üzerinde 1440 x 2650 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 500 nit maksimum parlaklık sunacak. Ekran büyüklüğünü göz önüne aldığımızda çözünürlüğün ideal olduğunu söyleyebiliriz. Yenileme hızı ise oyunlarda aranan akıcı hissiyatı elde etmenizi sağlar ama LCD ekran olması nedeniyle OLED kadar derin siyahlar beklememek gerek. Öte yandan dışarıda kullanım için de çok uygun olduğu söylenemez, yoğun gün ışığı altında kendinizi gölge bir yer ararken bulabilirsiniz.

iPlay Mini 4 Ultra'da Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 7.200 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu dev batarya kapasitesi sayesinde cihazı oldukça uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanmak mümkün olacak. Ne var ki sadece 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da cihazın büyük bataryasını şarj etmenin biraz zaman alacağı anlamına geliyor.

iPlay Mini 4 Ultra'da Hangi İşlemci Kullanılıyor?

Tablet, MediaTek'in Dimensity 8300 işlemcisi ile beraber sunulacak. Bu işlemci, dört adet 3.35GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A510 olmak üzere toplam dört çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynamanız mümkün. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcinin daha önce Blackview Xplore 2'de kullanıldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

iPlay Mini 4 Ultra'nın artıları olduğu kadar eksilerinin de olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci, dev batarya sayesinde size harika bir deneyim yaşatabilir ancak OLED ekran tercih edilseydi çok daha canlı bir bir görüntü elde edebilirdik. Öte yandan daha yüksek hızlı şarj desteği ile gelmesi, ciddi bir avantaj sağlayabilirdi.