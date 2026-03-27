144Hz OLED Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! 12 GB RAM'e Sahip

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Infinix GT 50 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

GT 50 Pro'nun yaklaşık 35 bin rupi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin 404 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı 33 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GT 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen Infinix GT 50 Pro'nun 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılcağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Infinix GT 30 Pro, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: Dimensity 8400

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj

Ön Kamera: 13 MP

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Infinix GT 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 8400 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızınad çalışan dört çekirdek mevcut. Carx Street'i ortalama 45 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 40 FPS'te, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 88 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci iQOO Z10 Turbo ve vivo Y300 GT'de de yer alıyor. Serinin bir önceki modeli olan Infinix GT 30 Pro'da ise Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcinin mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

Infinix GT 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix'in yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

GT 30 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 4500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse GT 30 Pro'da 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra gneiş açılı kamera ve 13 megapiksel ön kamera mevcut.

Infinix GT 50 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

GT 50 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Serinin önceki modeli GT 30 Pro'da ise 5.500 mAh batarya kapasitesi, 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojileri yer alıyor.

Editörün Yorumu

GT 50 Pro'nun en iddialı oyun telefonlarından biri olacağını düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak GT 50 Pro'da hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi sorunlar olmadan oynanabilecek. Ayrıca 144Hz yenileme hızı akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Bu arada telefonun fiyatı 30 bin TL altı olursa yoğun bir ilgiyle karşılaşabileceğini düşünüyorum.