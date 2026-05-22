Samsung'un Yaklaşan Amiral Gemisi Ekranıyla Hayal Kırıklığı Yaratabilir!

Samsung'un önümüzdeki sene kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy S27 serisi için geri sayım başladı. Son gelişmeler serinin standart modeliyle ilgili akıllarda soru işaretlerine neden olabilecek bir detayı ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27'de Daha Ucuz Bir Ekran Kullanılabilir

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlarda Samsung’un Galaxy S27’nin ekranlarının bir kısmını Çinli BOE’ye ürettirebileceği bilgisi yer alıyordu. Son gelişmeler konuyla ilgili yeni detayları gözler önüne seriyor. Buna göre BOE, Galaxy S27 için ekranları Samsung’a kıyasla 5 dolar daha ucuza üretecek. Serinin diğer modelleri için ise şu an için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtelim.

Bu durum Samsung tarafında maliyetlerin düşeceği anlamına gelse de telefonun ekran kalitesiyle ilgili akıllarda bazı soru işaretlerine neden oluyor. Şu an için kesin olmasa da Galaxy S27'nin ekran kalitesinin orta segmente yaklaşabileceği söyleniyor. Tabii yine de bunların bir iddia olduğunu ve şirketin açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Exynos 2700

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 10 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27'de 6,3 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir panel mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menülerde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Öte yandan AMOLED teknolojsii de siyah renkleri LCD'ye göre daha canlı bir şekilde gösterebiliyor.

Galaxy S27 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda markanın kendi üretimi Exynos 2700'ın yer alması muhtemel. Söz konusu yonga seti henüz tanıtılmadığından neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat geçmiş raporlar selefi Exynos 2600 gibi 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirileceğini ve bunun da 3 nm tabanlı rakip işlemcilere kıyasla güç verimliliği gibi konularda önemli bir avantaj sağlayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Buna ek olarak oyun performansında ise Exynos 2600 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Söz konusu yonga seti Delta Force ve Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlarda 50-60 FPS arasında bir performans gösterebiliyor. Yeni donanım selefinden daha güçlü olacağından oyun performansında bu değerlerin üzerine çıkması bekleniyor.

Galaxy S27 Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksellik bir ana kamera bulunacak. Bunun yanı sıra 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine ev sahipliği yapacak. Galaxy S26’da da benzer kamera özelliklerinin tercih edildiğini düşündüğümüzde yeni modelin kamera tarafında devasa yenilikler sunmayacağını söylemek mümkün.

Galaxy S27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S serisini genellikle şubat aylarında tanıttığını biliyoruz. Bu nedenle Galaxy S27 serisinin de önümüzdeki yılın şubat ayında düzenlenecek bir Galaxy Unpacked etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunulacağını belirtelim. Galaxy S26 ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde 57.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy S27'nin selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 60 ila 65.000 TL arasında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy S27’nin ekranlarının BOE tarafından üretilecek olması beni biraz şaşırttı diyebilirim. Şahsen korkulduğu gibi arada devasa kalite farklılıklarının olacağını sanmıyorum. Zira her ne kadar başka bir firmaya ürettirilecek olsa bile son kontrolleri Samsung yapacak. Bu nedenle markanın kullanıcıların tepkisini çekecek bir ekranı kullanması bana pek mantıklı gelmiyor.