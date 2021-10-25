Kimsenin Görmediği iPod Prototipi İlk Defa Ortaya Çıktı

20 yıl öncesine ait olduğu belirtilen bir iPod prototipi Apple hayranlarını meraklandırmış durumda.

Panic'ten Cabel Sasser, daha önce hiç görmediğinizi düşündüğüm son derece erken bir iPod prototipine özel bir bakış paylaştı. Nadir prototip, ürünün geliştirme döngüsünün sonlarına ait olmasına rağmen, orijinal iPod'un nakliye versiyonuna kıyasla sarı renkte ve oldukça büyük. Cabel, bu iPod prototipinin 3 Eylül 2001 tarihli olduğunu söylüyor.

Prototip iPod'un imza yazılımını çalıştırıyor ve hatta ekranın sol üst köşesinde küçük bir kaydırma tekerleğine sahip. Cihazın sağ tarafında dikey olarak düzenlenmiş birkaç dokunulabilir düğme var.

iPod prototipi neden sarı?

FireWire ve standart kulaklık bağlantı noktası dahil olmak üzere orijinal iPod'da gönderilen bağlantı noktalarının aynısına yer veriyor. Ekran, sararmış kasanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında son derece küçük, ancak iPod'un kendisiyle karşılaştırılabilir gibi görünüyor.

Prototipin hangi renkle başladığı belli değil, ancak açık gri veya beyaz olduğunu ve son yirmi yılda sarardığını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Panic, bu iPod prototipini uzun süredir elinde tutuyor ve sonunda iPod'un 20. yıl dönümünde dünyayla paylaştı. Cabel, prototipi nereden edindiklerine dair hiçbir fikirleri olmadığını söylüyor, ancak bu kesinlikle Apple tarihinin özel bir parçası..

iPod'un tasarım liderlerinden biri olan Tony Fadell, prototip hakkında biraz daha ayrıntılı tweet attı. Fadell, bunun “P68/Dulcimer” olarak adlandırıldığını ve özellikle iPod'un son tasarımını meraklı gözlerden gizlemek için tasarlandığını dile getirdi.

iPhone Nano neden hiçbir zaman duyurulmadı?

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs iPhone nano'yu tanıtmaya çok hazırdı. Steve Jobs e-postası, Apple'ın iPhone nano projesinin gerçek olduğunu doğruluyor.

2009 ve 2012 yılları arasında her yıl ortaya çıkan iPhone nano söylentilerini hatırlıyor musunuz? Hiçbiri gerçekleşmedi. Apple hiçbir zaman iPhone nano üretmedi ve daha küçük, uygun fiyatlı iPhone birkaç yıl sonra geldi.

İsimlendirme şeması bir yana Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisini piyasaya sürdü. Ayrıca geçen yıl ilk kez iPhone mini yaptı.