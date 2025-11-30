İptal Edilen Dead Rising 5'in Detayları Ortaya Çıktı

Eğer geçtiğimiz yıl çıkan ilk Dead Rising oyununun yenilenmiş sürümünü saymazsak, serinin dokuz yıldır sessiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Esas geri dönüşün ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusu iken, dün sizinle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, geliştirilme aşamasında olduğu iddia edilen yeni bir oyunun varlığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yıllar önce geliştirilme aşamasındayken iptal edilen Dead Rising 5 detayları gün yüzüne çıktı.

Uzun Zamandır Beklenen Dead Rising 5 Ortaya Çıktı

Game Reactor tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan sektörün deneyimli isimlerinden Marie Mejerwall, oyunun geliştirime aşaması sırasında yapay zeka karakter ekibinde olduğunu söylüyor. Mejerwall, oyunda sıradan zombiler, az biraz daha akıllı düşmanlar ve daha akıllı düşmanlar olmak üzere sıralandıklarından bahseder iken, aynı zamanda daha fazla zırhlı olan daha güçlü türler ile karşılaşacağımızı da sözlerine ekledi. Dahası ise bu düşmanların zamanla gelişerek mini bölüm sonu düşmanları haline geleceklerini de belirtti. Bu haliyle Dead Rising 5 oyununun tipik bir Batman oyunu hissettirecek şekilde planlanmış olduğunu ifade edildi.

Röportaj sırasında ayrıca oyunda büyük bölüm sonu düşmanlarının da olacağından bahsedildi. Bunlar için özel olarak tasarlanmış alanlar olacak iken, içlerinden bir tanesi ise bizzat Marie Mejerwall tarafından tasarlanmış bir tapınak ortamında gerçekleşecekmiş. Çatışma sırasında ortamın yavaş yavaş çökmeye başlaması planlanmış olup, düşmanın zamanla daha da öfkelenmesi ile çok daha farklı saldırılara başvuracakmış.

Her ne kadar oyunun neden iptal edildiğine dair net bir bilgi olmasa da, oyunun geliştirilme aşamasında olduğuna dair iddialar 2018 yılının Nisan ayında ortaya çıkmıştı. Puzzle Fighter Mobile sonrasında seriye geri dönüş yapan Capcom Vancouver tarafından geliştirilmekte olduğu söylenmişti. İptal kararının alınmasının ardından, 2024 yılının Eylül ayında Dead Rising Deluxe Remaster ile karşımıza çıkılmıştı.

Bakalım yakın bir zaman önce geliştirilme aşamasında olduğu iddia edilen yeni seri oyunu, iptal edilen Dead Rising 5 yerine geçecek mi? Yoksa serinin gerçek anlamdaki geri dönüşü için beklemeye devam mı edeceğiz? Gelişmeleri takipte olacağız.